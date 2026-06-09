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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Российский штурмовик проиграл поединок украинскому дрону и догорает в траве. ВИДЕО

Украинские операторы беспилотных систем продолжают демонстрировать стопроцентную эффективность на поле боя, обнаруживая и уничтожая личный состав оккупационных войск даже в самых сложных условиях маскировки. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано очередное видео филигранного уничтожения захватчика.

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Успешную охоту провели известные мастера воздушной разведки и ударных беспилотников - операторы 414-й отдельной бригады ударных авиационных беспилотных систем "Птахи Мадяра" ВСУ. На обнародованных кадрах объективного контроля зафиксировано, как российский штурмовик в полной боевой экипировке пытался передвигаться, пробираясь сквозь густые кустарники и заросший участком местности.

Смотрите: Оккупант на квадроцикле загорелся после попадания FPV-дрона операторов 17-й бригады НГУ. ВИДЕО

Несмотря на попытки врага остаться незамеченным, его вовремя выследили с воздуха. На видео видно, как украинский FPV-дрон медленно и максимально точно подлетает к российскому военному, после чего попадает прямо в цель. В результате мощного взрыва боевой части беспилотника штурмовика ликвидирован на месте, а камера разведывательного дрона зафиксировала, как останки тела оккупанта остались догорать в траве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашист-"знаменоносец" взобрался на крышу и сразу оказался под завалами: дронары 58-й бригады поразили здание с оккупантами. ВИДЕО

Смотрите также: Украинские дроны в лесу загнали до смерти десяток российских штурмовиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23014) уничтожение (9999) дроны (7325) 414 Птахи Мадяра (198)
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Топ комментарии
+3
Як красиво... Помер, весь "заквітчаний"... Не всім так "везе" - щоб квіти, на могилу, потрапили ще до смерті покійника...
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09.06.2026 11:57 Ответить
+3
Чудовий двобій.На 0:40 то чобіт з портянкою відлетів чи то тренер кацапа викинув біле полотенце на ринг?
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09.06.2026 12:01 Ответить
+3
Ну так загально відомо,що-"На нєйтральной полосє цвєти-нєобичайной красоти." (с)
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09.06.2026 12:09 Ответить
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А стара Меркель, з нємкамі у Берліні, мабуть так на московіта-убивцю і чекають???
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09.06.2026 11:57 Ответить
Як красиво... Помер, весь "заквітчаний"... Не всім так "везе" - щоб квіти, на могилу, потрапили ще до смерті покійника...
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09.06.2026 11:57 Ответить
Ну так загально відомо,що-"На нєйтральной полосє цвєти-нєобичайной красоти." (с)
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09.06.2026 12:09 Ответить
Чудовий двобій.На 0:40 то чобіт з портянкою відлетів чи то тренер кацапа викинув біле полотенце на ринг?
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09.06.2026 12:01 Ответить
браво операторе, тут Україна, а не росія, у чому істота пересвідчилася перед смертю
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09.06.2026 12:18 Ответить
з кобздона могарич , аудиторія росте...
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09.06.2026 12:36 Ответить
По тропинке, летом, цветочки полевые, травка зеленеет, солнышко блестит---- и на тебе!
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09.06.2026 12:39 Ответить
Відправити б оті «ногі рускага салдата» у Кремль-нехай подивляться!..
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09.06.2026 12:57 Ответить
зоологи кажуть проблема - у прифронтових обастях лисиці перестать харчуватись сирим м'ясом.
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09.06.2026 13:11 Ответить
Тобто?Хотять їсти тільки смажене?З'являється новий вид лисиці-vulpes gourmand.
З.І.
Ну якщо без жартів-війна це трагедія як для людей, так і для тварин.Треба буде поцікавитись-яка ситуація була з цим у Другу світову.
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09.06.2026 13:32 Ответить
і це штурмовик..?
дов'бой'об якийсь..
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09.06.2026 13:32 Ответить
 
 