Российский штурмовик проиграл поединок украинскому дрону и догорает в траве. ВИДЕО
Украинские операторы беспилотных систем продолжают демонстрировать стопроцентную эффективность на поле боя, обнаруживая и уничтожая личный состав оккупационных войск даже в самых сложных условиях маскировки. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано очередное видео филигранного уничтожения захватчика.
Успешную охоту провели известные мастера воздушной разведки и ударных беспилотников - операторы 414-й отдельной бригады ударных авиационных беспилотных систем "Птахи Мадяра" ВСУ. На обнародованных кадрах объективного контроля зафиксировано, как российский штурмовик в полной боевой экипировке пытался передвигаться, пробираясь сквозь густые кустарники и заросший участком местности.
Несмотря на попытки врага остаться незамеченным, его вовремя выследили с воздуха. На видео видно, как украинский FPV-дрон медленно и максимально точно подлетает к российскому военному, после чего попадает прямо в цель. В результате мощного взрыва боевой части беспилотника штурмовика ликвидирован на месте, а камера разведывательного дрона зафиксировала, как останки тела оккупанта остались догорать в траве.
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З.І.
Ну якщо без жартів-війна це трагедія як для людей, так і для тварин.Треба буде поцікавитись-яка ситуація була з цим у Другу світову.
дов'бой'об якийсь..