Российский штурмовик проиграл поединок украинскому дрону и догорает в траве. ВИДЕО

Украинские операторы беспилотных систем продолжают демонстрировать стопроцентную эффективность на поле боя, обнаруживая и уничтожая личный состав оккупационных войск даже в самых сложных условиях маскировки. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано очередное видео филигранного уничтожения захватчика.

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Успешную охоту провели известные мастера воздушной разведки и ударных беспилотников - операторы 414-й отдельной бригады ударных авиационных беспилотных систем "Птахи Мадяра" ВСУ. На обнародованных кадрах объективного контроля зафиксировано, как российский штурмовик в полной боевой экипировке пытался передвигаться, пробираясь сквозь густые кустарники и заросший участком местности.

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Несмотря на попытки врага остаться незамеченным, его вовремя выследили с воздуха. На видео видно, как украинский FPV-дрон медленно и максимально точно подлетает к российскому военному, после чего попадает прямо в цель. В результате мощного взрыва боевой части беспилотника штурмовика ликвидирован на месте, а камера разведывательного дрона зафиксировала, как останки тела оккупанта остались догорать в траве.

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