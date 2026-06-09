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Оккупант на квадроцикле загорелся после попадания FPV-дрона операторов 17-й бригады НГУ. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 17-й Полтавской бригады Национальной гвардии Украины поразили оккупанта, который передвигался на квадроцикле в зоне ответственности бойцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот БПЛА во время боевого вылета обнаружил цель и начал преследование захватчика.

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FPV-дрон догнал оккупанта прямо на ходу и нанес точный удар по квадроциклу.

Вследствие попадания техника превратилась в горящий металлолом, а рашиста поджарило взрывом.

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