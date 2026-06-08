Окупант на квадроциклі спалахнув після влучання FPV-дрона операторів 17-ї бригади НГУ. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України уразили окупанта, який пересувався на квадроциклі у смузі відповідальності бійців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот БпЛА під час бойового вильоту виявив ціль та почав переслідування загарбника.
FPV-дрон наздогнав окупанта просто на ходу та завдав точного удару по квадроциклу.
У результаті влучання техніка перетворилася на палаючий брухт, а рашиста підсмажило вибухом.
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