Окупант на квадроциклі спалахнув після влучання FPV-дрона операторів 17-ї бригади НГУ. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України уразили окупанта, який пересувався на квадроциклі у смузі відповідальності бійців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот БпЛА під час бойового вильоту виявив ціль та почав переслідування загарбника.

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FPV-дрон наздогнав окупанта просто на ходу та завдав точного удару по квадроциклу.

У результаті влучання техніка перетворилася на палаючий брухт, а рашиста підсмажило вибухом.

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