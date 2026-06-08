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Пілоти винищувачів Су-27 двома авіабомбами знищили будівлю з окупантами та операторами БпЛА. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил ЗСУ на винищувачах Су-27 завдали авіаудару по місцю зосередження російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними розвідки, в будівлі, яку використовували окупанти, перебувала не лише піхота, а й оператори БпЛА.

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Після отримання координат екіпажі Су-27 завдали по цілі двох точних ударів авіабомбами.

У результаті ураження будівлю було повністю знищено разом із живою силою противника, яка перебувала всередині.

Кадрами бойової роботи поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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Автор: 

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...там було значне скупчення піхоти та операторів бпла...
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08.06.2026 23:14 Відповісти
В Голливуде снято! Всю авиацию ВСУ конашенкин еще в феврале 22 года уничтожил.
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08.06.2026 23:16 Відповісти
Как вы могли, это же были дети. Да, да, по своему умственному развитию, это были дети.
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08.06.2026 23:18 Відповісти
Ні, то виродки, які полюють заради забави на цивільних, на тварин, на птахів. А от щодо дітей. Якщо дітям не одягають щодня військову форму часів другох світової з пілотками та колорадськими стрічками і не заставляють марширувати-то це шанс побути дітьми і вирости хоч кимось. В іншому випадку це не діти. Це таке ж зомбостадо, як і їх батьки, які їх до цього привчають.
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08.06.2026 23:48 Відповісти
У світі залишилося вкрай мало країн, які експлуатують або мають на зберіганні радянські винищувачі Су-27 і водночас гіпотетично могли б розглядатися як донори авіатехніки для України.

За даними авіаційних експертів, Ангола має на озброєнні близько 6 одиниць Су-27/УБ. Країна демонструє поступову переорієнтацію з російської зброї на західні зразки. Теоретично США чи країни ЄС могли б викупити ці літаки для України в обмін на іншу оборонну допомогу чи кошти.
Казахстан Має близько 20-24 одиниць Су-27. Попри заяви про розпродаж старої радянської авіатехніки, країна перебуває в ОДКБ та під жорстким впливом РФ, тому пряма чи опосередкована передача зброї Україні виключена.
У 1990-х роках США офіційно придбали в України два літаки Су-27 для вивчення характеристик та використання у навчальних повітряних боях як «агресорів». Також приватна американська компанія TacAir викуповувала декілька демілітаризованих Су-27. Ці борти перебувають у США і за політичного рішення можуть бути передані Україні як донори запчастин або відновлені.
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09.06.2026 00:06 Відповісти
 
 