Пілоти винищувачів Су-27 двома авіабомбами знищили будівлю з окупантами та операторами БпЛА. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил ЗСУ на винищувачах Су-27 завдали авіаудару по місцю зосередження російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними розвідки, в будівлі, яку використовували окупанти, перебувала не лише піхота, а й оператори БпЛА.
Після отримання координат екіпажі Су-27 завдали по цілі двох точних ударів авіабомбами.
У результаті ураження будівлю було повністю знищено разом із живою силою противника, яка перебувала всередині.
Кадрами бойової роботи поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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За даними авіаційних експертів, Ангола має на озброєнні близько 6 одиниць Су-27/УБ. Країна демонструє поступову переорієнтацію з російської зброї на західні зразки. Теоретично США чи країни ЄС могли б викупити ці літаки для України в обмін на іншу оборонну допомогу чи кошти.
Казахстан Має близько 20-24 одиниць Су-27. Попри заяви про розпродаж старої радянської авіатехніки, країна перебуває в ОДКБ та під жорстким впливом РФ, тому пряма чи опосередкована передача зброї Україні виключена.
У 1990-х роках США офіційно придбали в України два літаки Су-27 для вивчення характеристик та використання у навчальних повітряних боях як «агресорів». Також приватна американська компанія TacAir викуповувала декілька демілітаризованих Су-27. Ці борти перебувають у США і за політичного рішення можуть бути передані Україні як донори запчастин або відновлені.