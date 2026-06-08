Пілоти винищувачів Су-27 двома авіабомбами знищили будівлю з окупантами та операторами БпЛА. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил ЗСУ на винищувачах Су-27 завдали авіаудару по місцю зосередження російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними розвідки, в будівлі, яку використовували окупанти, перебувала не лише піхота, а й оператори БпЛА.

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Після отримання координат екіпажі Су-27 завдали по цілі двох точних ударів авіабомбами.

У результаті ураження будівлю було повністю знищено разом із живою силою противника, яка перебувала всередині.

Кадрами бойової роботи поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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