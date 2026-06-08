Пілоти 475-го ОШП "Code 9.2" за тиждень спалили 110 одиниць техніки окупантів у глибокому тилу. ВIДЕО

Бійці 475-го окремого штурмового полку "Code 9.2" оприлюднили звіт про результати бойової роботи за минулий тиждень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, засобами middle-strike українські воїни завдали ударів по цілях противника на відстані до 150 кілометрів у тилових районах окупантів.

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Упродовж звітного періоду пілоти знищили щонайменше 110 одиниць ворожої техніки.

Під удари потрапляли транспорт, логістичні об'єкти та інші цілі, які забезпечують діяльність російських військ.

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