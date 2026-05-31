Оператори "CODE 9.2" знищили 46 одиниць техніки ворога на глибині до 150 кілометрів від лінії фронту. ВIДЕО

Оператори дронів 475-го окремого штурмового полку "CODE 9.2" продовжують завдавати відчутних втрат російським військам на Запорізькому напрямку, уражаючи техніку, логістику та живу силу противника на глибині до 150 кілометрів від лінії фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання бойових завдань українські пілоти здійснили 70 бойових вильотів, з яких 59 - дронами DARTS та ще 11 - ударними безпілотниками "Довбуш".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Серед знищених цілей:

1 зенітний ракетний комплекс "Бук-М2";

1 зенітний ракетний комплекс "Тор-М2";

1 самохідна артилерійська установка "Піон";

1 радіолокаційна станція П-18 "Терек";

31 одиниця вантажної автомобільної техніки;

8 одиниць легкої автомобільної техніки;

1 паливозаправник;

1 екскаватор;

1 квадроцикл;

21 окупант.

Крім того, українські воїни пошкодили:

1 зенітний ракетний комплекс "Бук-М3";

1 блокпост (КПП);

1 вантажний автомобіль;

2 одиниці легкої автомобільної техніки;

2 квадроцикли;

1 мотоцикл.

На оприлюднених кадрах зафіксовано результати серії ударів по ворожих засобах ППО, артилерії, логістичних маршрутах та транспорті окупантів.

У полку зазначають, що системне знищення техніки та інфраструктури противника суттєво ускладнює забезпечення російських підрозділів на передовій.

Дивіться також: Бійці 57-ї ОМПБр знищили саморобну понтонну переправу окупантів із вантажівки та причепа на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також: Видовищний вибух російського "Шахеда" після влучання дрона-перехоплювача STING бійцями 38-го ЗРП. ВIДЕО