Операторы "CODE 9.2" уничтожили 46 единиц техники врага на глубине до 150 километров от линии фронта

Операторы дронов 475-го отдельного штурмового полка «CODE 9.2» продолжают наносить ощутимые потери российским войскам на Запорожском направлении, поражая технику, логистику и живую силу противника на глубине до 150 километров от линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевых задач украинские пилоты совершили 70 боевых вылетов, из которых 59 — на дронах DARTS и еще 11 — на ударных беспилотниках «Довбуш».

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Среди уничтоженных целей:

1 зенитный ракетный комплекс «Бук-М2»;

1 зенитный ракетный комплекс «Тор-М2»;

1 самоходная артиллерийская установка «Пион»;

1 радиолокационная станция П-18 «Терек»;

31 единица грузовой автомобильной техники;

8 единиц легкой автомобильной техники;

1 топливозаправщик;

1 экскаватор;

1 квадроцикл;

21 оккупант.

Кроме того, украинские воины повредили:

1 зенитный ракетный комплекс «Бук-М3»;

1 блокпост (КПП);

1 грузовой автомобиль;

2 единицы легкой автомобильной техники;

2 квадроцикла;

1 мотоцикл.

На обнародованных кадрах зафиксированы результаты серии ударов по вражеским средствам ПВО, артиллерии, логистическим маршрутам и транспорту оккупантов.

В полку отмечают, что системное уничтожение техники и инфраструктуры противника существенно затрудняет обеспечение российских подразделений на передовой.

Смотрите также: Бойцы 57-й ОМПБр уничтожили самодельную понтонную переправу оккупантов из грузовика и прицепа на Волчанском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Зрелищный взрыв российского «Шахеда» после попадания дрона-перехватчика STING бойцами 38-го ЗРП. ВИДЕО