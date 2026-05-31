Операторы "CODE 9.2" уничтожили 46 единиц техники врага на глубине до 150 километров от линии фронта
Операторы дронов 475-го отдельного штурмового полка «CODE 9.2» продолжают наносить ощутимые потери российским войскам на Запорожском направлении, поражая технику, логистику и живую силу противника на глубине до 150 километров от линии фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевых задач украинские пилоты совершили 70 боевых вылетов, из которых 59 — на дронах DARTS и еще 11 — на ударных беспилотниках «Довбуш».
Среди уничтоженных целей:
- 1 зенитный ракетный комплекс «Бук-М2»;
- 1 зенитный ракетный комплекс «Тор-М2»;
- 1 самоходная артиллерийская установка «Пион»;
- 1 радиолокационная станция П-18 «Терек»;
- 31 единица грузовой автомобильной техники;
- 8 единиц легкой автомобильной техники;
- 1 топливозаправщик;
- 1 экскаватор;
- 1 квадроцикл;
- 21 оккупант.
Кроме того, украинские воины повредили:
- 1 зенитный ракетный комплекс «Бук-М3»;
- 1 блокпост (КПП);
- 1 грузовой автомобиль;
- 2 единицы легкой автомобильной техники;
- 2 квадроцикла;
- 1 мотоцикл.
На обнародованных кадрах зафиксированы результаты серии ударов по вражеским средствам ПВО, артиллерии, логистическим маршрутам и транспорту оккупантов.
В полку отмечают, что системное уничтожение техники и инфраструктуры противника существенно затрудняет обеспечение российских подразделений на передовой.
