Дрон "Булава" 422-го полку LUFTWAFFE влучив у КамАЗ із боєкомплектом у тилу ворога за понад 100 км від фронту. ВIДЕО
Бійці 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE 17-го армійського корпусу знищили російський КамАЗ, який перевозив боєкомплект до позицій окупантів у тилу на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу вантажівку виявив розвідувальний безпілотник "Лелека" у тиловому районі противника на відстані понад 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Після передачі координат по цілі відпрацював ударний дрон "Булава". Боєприпас точно влучив у КамАЗ під час руху.
У результаті удару вантажівка загорілася, після чого почалася детонація боєкомплекту.
Техніку було повністю знищено разом із вантажем, який окупанти намагалися доставити на передові позиції.
Відео опубліковано у соцмережах.
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alex #471802
показати весь коментар08.06.2026 18:48 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар08.06.2026 18:54 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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