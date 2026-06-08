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Новини Відео Знищення російської техніки Удари по логістиці РФ
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Дрон "Булава" 422-го полку LUFTWAFFE влучив у КамАЗ із боєкомплектом у тилу ворога за понад 100 км від фронту. ВIДЕО

Бійці 422-го окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE 17-го армійського корпусу знищили російський КамАЗ, який перевозив боєкомплект до позицій окупантів у тилу на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу вантажівку виявив розвідувальний безпілотник "Лелека" у тиловому районі противника на відстані понад 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

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Після передачі координат по цілі відпрацював ударний дрон "Булава". Боєприпас точно влучив у КамАЗ під час руху.

У результаті удару вантажівка загорілася, після чого почалася детонація боєкомплекту.

Техніку було повністю знищено разом із вантажем, який окупанти намагалися доставити на передові позиції.

Відео опубліковано у соцмережах.

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Автор: 

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епічне видовище)
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08.06.2026 18:48 Відповісти
https://t.me/voynareal/137855 🤣 Небачених масштабів вибух з масовою детонацією в повітрі на складі *********** у Бєлгороді - ймовірно там русня зберігала свої Іскандери, або С-300
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08.06.2026 18:54 Відповісти
 
 