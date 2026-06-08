Дрон "Булава" 422-го полка LUFTWAFFE поразил КамАЗ с боекомплектом в тылу врага на расстоянии более 100 км от фронта. ВИДЕО
Бойцы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE 17-го армейского корпуса уничтожили российский КамАЗ, который перевозил боекомплект к позициям оккупантов в тылу на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский грузовик обнаружил разведывательный беспилотник "Лелека" в тыловом районе противника на расстоянии более 100 километров от линии боевого столкновения.
После передачи координат по цели отработал ударный дрон "Булава". Боеприпас точно попал в КамАЗ во время движения.
Вследствие удара грузовик загорелся, после чего началась детонация боекомплекта.
Техника была полностью уничтожена вместе с грузом, который оккупанты пытались доставить на передовые позиции.
Видео опубликовано в соцсетях.
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alex #471802
показать весь комментарий08.06.2026 18:48 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий08.06.2026 18:54 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий08.06.2026 19:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
klhlhhhhhhhhhhhkf
показать весь комментарий08.06.2026 19:31 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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