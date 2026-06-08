Дрон "Булава" 422-го полка LUFTWAFFE поразил КамАЗ с боекомплектом в тылу врага на расстоянии более 100 км от фронта. ВИДЕО

Бойцы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE 17-го армейского корпуса уничтожили российский КамАЗ, который перевозил боекомплект к позициям оккупантов в тылу на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский грузовик обнаружил разведывательный беспилотник "Лелека" в тыловом районе противника на расстоянии более 100 километров от линии боевого столкновения.

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После передачи координат по цели отработал ударный дрон "Булава". Боеприпас точно попал в КамАЗ во время движения.

Вследствие удара грузовик загорелся, после чего началась детонация боекомплекта.

Техника была полностью уничтожена вместе с грузом, который оккупанты пытались доставить на передовые позиции.

Видео опубликовано в соцсетях.

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