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Новости Видео Уничтожение российской техники Удары по логистике РФ
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Дрон "Булава" 422-го полка LUFTWAFFE поразил КамАЗ с боекомплектом в тылу врага на расстоянии более 100 км от фронта. ВИДЕО

Бойцы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE 17-го армейского корпуса уничтожили российский КамАЗ, который перевозил боекомплект к позициям оккупантов в тылу на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский грузовик обнаружил разведывательный беспилотник "Лелека" в тыловом районе противника на расстоянии более 100 километров от линии боевого столкновения.

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После передачи координат по цели отработал ударный дрон "Булава". Боеприпас точно попал в КамАЗ во время движения.

Вследствие удара грузовик загорелся, после чего началась детонация боекомплекта.

Техника была полностью уничтожена вместе с грузом, который оккупанты пытались доставить на передовые позиции.

Видео опубликовано в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23001) боеприпасы (2468) уничтожение (9991) Запорожская область (4430) техника (1895) ВСУ (7789) дроны (7309)
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епічне видовище)
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08.06.2026 18:48 Ответить
https://t.me/voynareal/137855 🤣 Небачених масштабів вибух з масовою детонацією в повітрі на складі *********** у Бєлгороді - ймовірно там русня зберігала свої Іскандери, або С-300
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08.06.2026 18:54 Ответить
100 км. - очікуємо 200 км. Там ще більше цілей!
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08.06.2026 19:30 Ответить
Чудовий результат! Мої вітання виконавцям!
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08.06.2026 19:31 Ответить
 
 