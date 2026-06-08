Рашист-"знаменосец" вылез на крышу и сразу оказался под завалами: дронари 58-й бригады поразили здание с оккупантами. ВИДЕО

Операторы дронов ББС "ULTIO" 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского нанесли удар по зданию, в котором находились российские военные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных бойцами кадрах один из оккупантов вылез на крышу и начал размахивать флагом РФ, демонстрируя якобы захват здания рашистами.

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Впрочем, в этот момент украинские ударные дроны уже нацеливались на цель. После серии попаданий в здании обрушились потолок и стены.

В результате ударов сооружение было уничтожено вместе с рашистом на крыше и другими оккупантами, находившимися внутри.

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