Рашист-"знаменосец" вылез на крышу и сразу оказался под завалами: дронари 58-й бригады поразили здание с оккупантами. ВИДЕО
Операторы дронов ББС "ULTIO" 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского нанесли удар по зданию, в котором находились российские военные.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных бойцами кадрах один из оккупантов вылез на крышу и начал размахивать флагом РФ, демонстрируя якобы захват здания рашистами.
Впрочем, в этот момент украинские ударные дроны уже нацеливались на цель. После серии попаданий в здании обрушились потолок и стены.
В результате ударов сооружение было уничтожено вместе с рашистом на крыше и другими оккупантами, находившимися внутри.
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показать весь комментарий08.06.2026 17:07 Ответить Ссылка
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Орчиха, уже шукає нового члЄНА для своєї ячєйкі *********, йому на заміну!!