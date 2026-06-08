РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов
2 859 14

Рашист-"знаменосец" вылез на крышу и сразу оказался под завалами: дронари 58-й бригады поразили здание с оккупантами. ВИДЕО

Операторы дронов ББС "ULTIO" 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского нанесли удар по зданию, в котором находились российские военные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных бойцами кадрах один из оккупантов вылез на крышу и начал размахивать флагом РФ, демонстрируя якобы захват здания рашистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Впрочем, в этот момент украинские ударные дроны уже нацеливались на цель. После серии попаданий в здании обрушились потолок и стены.

В результате ударов сооружение было уничтожено вместе с рашистом на крыше и другими оккупантами, находившимися внутри.

Смотрите также: Силы беспилотных систем нанесли серию ударов по военной инфраструктуре РФ. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант без оружия забросал грязью украинский FPV-дрон, но это его не спасло. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23001) уничтожение (9991) 58 отдельная мотопехотная бригада (156) дроны (7309)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ху...ло би сказав - "желаю всєм нашим доблєстним парням такой гєройской смєрті"!
показать весь комментарий
08.06.2026 17:06 Ответить
+5
"Не сильно ушибся, падая?"
показать весь комментарий
08.06.2026 17:06 Ответить
+3
Власовєц якийсь 😆
показать весь комментарий
08.06.2026 17:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ху...ло би сказав - "желаю всєм нашим доблєстним парням такой гєройской смєрті"!
показать весь комментарий
08.06.2026 17:06 Ответить
"Не сильно ушибся, падая?"
показать весь комментарий
08.06.2026 17:06 Ответить
Власовєц якийсь 😆
показать весь комментарий
08.06.2026 17:07 Ответить
Такий щоденний кінець існуванню московита в Україні!!
Орчиха, уже шукає нового члЄНА для своєї ячєйкі *********, йому на заміну!!
показать весь комментарий
08.06.2026 17:07 Ответить
Номінант на "премію Дарвіна"😂
показать весь комментарий
08.06.2026 17:07 Ответить
Погиб геройськи за веру и за царя!!!!
показать весь комментарий
08.06.2026 17:10 Ответить
Домахався каzап.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:15 Ответить
Краще засунили Ху...лу в дупу і кричали що цей жар-птах принесе вам щастя.Так повинна недоімперія рухнути як будинок.Будинок жаль.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:20 Ответить
тряпка якась не вдала для тих хто її намагається закріпити на чужій власності.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:29 Ответить
Писець, ФПВ-дрон зносить 4 поверхи
показать весь комментарий
08.06.2026 17:39 Ответить
Наверно построено было абы как
показать весь комментарий
08.06.2026 17:56 Ответить
Харківщина.
показать весь комментарий
08.06.2026 18:07 Ответить
Наша земля, наші дома, а це падло всеж таки вдерлося туди... Добре, що здохло, та і наших там немає... Скільки ще випалювати цю сарану...
показать весь комментарий
08.06.2026 18:25 Ответить
Поки ці свинособаки не прийшли, там люди жили.
показать весь комментарий
08.06.2026 18:33 Ответить
 
 