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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов
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Оккупант без оружия забросал грязью украинский FPV-дрон, но это его не спасло. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский FPV-дрон атакует российского военного, пытавшегося укрыться от удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант залез в яму с грязью и надеялся переждать боевые вылеты украинских пилотов, однако тщетно.

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Когда беспилотник приблизился к цели, оккупант успел лишь швырнуть в его сторону горсть грязи и сразу был ликвидирован.

На заднем плане также видна сожженная российская техника, оставшаяся после предыдущих ударов Сил обороны.

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армия РФ (22994) уничтожение (9984) ВСУ (7786) дроны (7301)
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Яка прекрасна смерть - у багнюці. Саме там, де йому й місце.
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07.06.2026 17:09 Ответить
Лисичкам не дістанеться. Хробаки зїдять.
Головне - нічого не розкопувати, і дітям заповісти ні в якому разі не допускати на теріторію України ніяких кацапських "меморіалів". Хай вважаються зниклими без вісті, і зниклими з пам'яті.
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07.06.2026 17:15 Ответить
Це він через неволодіння мовою жестами намагався представитися, цитуючи Кобзаря: "Раби, підніжки, грязь москви".
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07.06.2026 17:17 Ответить
Коли людину ховають то тричі кидають землю на домовину. Це не людина, тому землю саме собі кинуло
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07.06.2026 17:17 Ответить
"- поручик, у вас сапоги в грязи!
- да это не грязь, это говно! " (С)
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07.06.2026 17:31 Ответить
Кацап виліз зі своїх болот і надіявся , що воно на цей раз допоможе
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07.06.2026 17:41 Ответить
 
 