Оккупант без оружия забросал грязью украинский FPV-дрон, но это его не спасло. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский FPV-дрон атакует российского военного, пытавшегося укрыться от удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант залез в яму с грязью и надеялся переждать боевые вылеты украинских пилотов, однако тщетно.

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Когда беспилотник приблизился к цели, оккупант успел лишь швырнуть в его сторону горсть грязи и сразу был ликвидирован.

На заднем плане также видна сожженная российская техника, оставшаяся после предыдущих ударов Сил обороны.

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