Оккупант без оружия забросал грязью украинский FPV-дрон, но это его не спасло. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой украинский FPV-дрон атакует российского военного, пытавшегося укрыться от удара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант залез в яму с грязью и надеялся переждать боевые вылеты украинских пилотов, однако тщетно.
Когда беспилотник приблизился к цели, оккупант успел лишь швырнуть в его сторону горсть грязи и сразу был ликвидирован.
На заднем плане также видна сожженная российская техника, оставшаяся после предыдущих ударов Сил обороны.
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Головне - нічого не розкопувати, і дітям заповісти ні в якому разі не допускати на теріторію України ніяких кацапських "меморіалів". Хай вважаються зниклими без вісті, і зниклими з пам'яті.
- да это не грязь, это говно! " (С)