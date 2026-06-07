Артиллеристы 45-й бригады обрушили огонь на пехотную группу оккупантов, которая двигалась по лесополосе. ВИДЕО
Артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского нанесли удар по пехотной группе оккупантов в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, группа российских военных пыталась проникнуть через одну из лесополос в направлении позиций Сил обороны.
Однако благодаря аэроразведке операторов 54-й отдельной механизированной бригады противник был своевременно обнаружен.
После передачи координат воины 45-й бригады нанесли мощные удары артиллерией и ликвидировали 5 рашистов.
Кадрами боевых действий украинские защитники поделились в соцсетях.
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Alex #587628
показать весь комментарий07.06.2026 15:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий07.06.2026 16:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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