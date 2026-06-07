Артиллеристы 45-й бригады обрушили огонь на пехотную группу оккупантов, которая двигалась по лесополосе. ВИДЕО

Артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского нанесли удар по пехотной группе оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, группа российских военных пыталась проникнуть через одну из лесополос в направлении позиций Сил обороны.

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Однако благодаря аэроразведке операторов 54-й отдельной механизированной бригады противник был своевременно обнаружен.

После передачи координат воины 45-й бригады нанесли мощные удары артиллерией и ликвидировали 5 рашистов.

Кадрами боевых действий украинские защитники поделились в соцсетях.

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