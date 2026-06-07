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Пилот истребителя МиГ-29 снял кадры уничтожения воздушной цели ракетой Р-73. ВИДЕО
Украинский пилот истребителя МиГ-29 снял видео во время перехвата одной из российских воздушных целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео боевой работы опубликовал один из украинских летчиков в своем Telegram-канале "Подсолнух".
На записи запечатлен момент выхода истребителя на вражескую цель. После сближения пилот осуществил пуск управляемой ракеты класса "воздух-воздух" Р-73.
В результате попадания воздушная цель противника была успешно уничтожена.
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