РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8448 посетителей онлайн
Новости Видео Атака беспилотников Сбивание шахедов Ракетная атака Воздушная деятельность ВСУ
2 450 13

Пилот истребителя МиГ-29 снял кадры уничтожения воздушной цели ракетой Р-73. ВИДЕО

Украинский пилот истребителя МиГ-29 снял видео во время перехвата одной из российских воздушных целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео боевой работы опубликовал один из украинских летчиков в своем Telegram-канале "Подсолнух".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На записи запечатлен момент выхода истребителя на вражескую цель. После сближения пилот осуществил пуск управляемой ракеты класса "воздух-воздух" Р-73.

В результате попадания воздушная цель противника была успешно уничтожена. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы "Азова" стрелковым огнем сбили и взорвали в воздухе 11 российских дронов-камикадзе. ВИДЕО

Смотрите также: Боец бригады "Рубеж" пулеметным огнем с наземного робота уничтожил российский дрон-"ждун". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (9984) атака (1546) Воздушные силы (3124) пилот (124) истребитель (131)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Молодець!...
показать весь комментарий
07.06.2026 13:49 Ответить
+4
Старички Міг-29 все ще в справі!
показать весь комментарий
07.06.2026 13:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодець!...
показать весь комментарий
07.06.2026 13:49 Ответить
Старички Міг-29 все ще в справі!
показать весь комментарий
07.06.2026 13:52 Ответить
Цей літак новіший за ф-16
показать весь комментарий
07.06.2026 14:04 Ответить
F-16 последних модификаций выпускаются до сих пор. На этот раз мимо.
показать весь комментарий
07.06.2026 14:08 Ответить
Міг москалі таких виготовляють і до сьогодні.
показать весь комментарий
07.06.2026 14:16 Ответить
Так, але F-16 досі виробляють на відміну від Міг-29.
показать весь комментарий
07.06.2026 14:10 Ответить
Міг також москалі виробляють.
показать весь комментарий
07.06.2026 14:17 Ответить
Серійно не виробляють. Москалі майже повністю перейшли на Сушки.
показать весь комментарий
07.06.2026 14:25 Ответить
Але все одно по кілька одиниць виготовляють.І ще не так давно новими продавали в треті країни.
показать весь комментарий
07.06.2026 14:27 Ответить
👍👍👍
показать весь комментарий
07.06.2026 14:02 Ответить
45 р літакові - негуйово він себе чухає
показать весь комментарий
07.06.2026 14:09 Ответить
Миг-29 словацкого и польского происхождения лет поменьше. Действительно норм чухает).
показать весь комментарий
07.06.2026 14:24 Ответить
авіоніка не ******* але літає стріляє, молодец. І питання вартості ракети і шахеда відкрите. І до чого ця ідіотська музика
показать весь комментарий
07.06.2026 14:12 Ответить
 
 