Пілот винищувача МіГ-29 зафільмував кадри від першої особи знищення повітряної цілі ракетою Р-73. ВIДЕО
Український пілот винищувача МіГ-29 зафільмував кадри від першої особи, зняті під час перехоплення однієї з російських повітряних цілей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бойової роботи опублікував один з українських льотчиків у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
На записі зафіксовано момент виходу винищувача на ворожу ціль. Після зближення пілот здійснив пуск керованої ракети класу "повітря-повітря" Р-73.
У результаті влучання повітряну ціль противника було успішно знищено.
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