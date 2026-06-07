Пілот винищувача МіГ-29 зафільмував кадри від першої особи знищення повітряної цілі ракетою Р-73. ВIДЕО

Український пілот винищувача МіГ-29 зафільмував кадри від першої особи, зняті під час перехоплення однієї з російських повітряних цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бойової роботи опублікував один з українських льотчиків у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На записі зафіксовано момент виходу винищувача на ворожу ціль. Після зближення пілот здійснив пуск керованої ракети класу "повітря-повітря" Р-73.

У результаті влучання повітряну ціль противника було успішно знищено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Азову" стрілецьким вогнем збили та підірвали у повітрі 11 російських дронів-камікадзе. ВIДЕО

Дивіться також: Боєць бригади "Рубіж" кулеметним вогнем з наземного робота знищив російський дрон-"ждун". ВIДЕО