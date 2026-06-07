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Пілот винищувача МіГ-29 зафільмував кадри від першої особи знищення повітряної цілі ракетою Р-73. ВIДЕО

Український пілот винищувача МіГ-29 зафільмував кадри від першої особи, зняті під час перехоплення однієї з російських повітряних цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бойової роботи опублікував один з українських льотчиків у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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На записі зафіксовано момент виходу винищувача на ворожу ціль. Після зближення пілот здійснив пуск керованої ракети класу "повітря-повітря" Р-73.

У результаті влучання повітряну ціль противника було успішно знищено. 

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знищення (10301) атака (1611) Повітряні сили (3456) пілот (126) винищувач (135)
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Топ коментарі
+4
Молодець!...
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07.06.2026 13:49 Відповісти
+4
Старички Міг-29 все ще в справі!
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07.06.2026 13:52 Відповісти
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Молодець!...
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07.06.2026 13:49 Відповісти
Старички Міг-29 все ще в справі!
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07.06.2026 13:52 Відповісти
Цей літак новіший за ф-16
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07.06.2026 14:04 Відповісти
F-16 последних модификаций выпускаются до сих пор. На этот раз мимо.
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07.06.2026 14:08 Відповісти
Міг москалі таких виготовляють і до сьогодні.
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07.06.2026 14:16 Відповісти
Так, але F-16 досі виробляють на відміну від Міг-29.
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07.06.2026 14:10 Відповісти
Міг також москалі виробляють.
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07.06.2026 14:17 Відповісти
Серійно не виробляють. Москалі майже повністю перейшли на Сушки.
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07.06.2026 14:25 Відповісти
Але все одно по кілька одиниць виготовляють.І ще не так давно новими продавали в треті країни.
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07.06.2026 14:27 Відповісти
👍👍👍
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07.06.2026 14:02 Відповісти
45 р літакові - негуйово він себе чухає
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07.06.2026 14:09 Відповісти
Миг-29 словацкого и польского происхождения лет поменьше. Действительно норм чухает).
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07.06.2026 14:24 Відповісти
авіоніка не ******* але літає стріляє, молодец. І питання вартості ракети і шахеда відкрите. І до чого ця ідіотська музика
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07.06.2026 14:12 Відповісти
 
 