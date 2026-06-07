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Боєць бригади "Рубіж" кулеметним вогнем з наземного робота знищив російський дрон-"ждун". ВIДЕО

Бійці 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж" під час виконання бойового завдання знищили російський FPV-дрон-"ждун" за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху маршрутом оператор НРК помітив ворожий безпілотник, який окупанти залишили посеред дороги для ураження української техніки.

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На оприлюднених кадрах видно, як пілот відкриває вогонь по цілі з кулемета, встановленого на роботизованій платформі.

У результаті влучань російський FPV-дрон вибухнув, після чого наземний робот продовжив виконання бойового завдання.

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армія рф (21211) знищення (10301) Національна гвардія НГУ (1796) дрони (8364) НРК наземний роботизований комплекс (133)
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Якщо дрон не атакував робота, то був дрон-сплюх.
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07.06.2026 11:30 Відповісти
Кацап-оператор дона рядовий ПереДозер мабуть забухав і провтикав свого ждуна.
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07.06.2026 11:54 Відповісти
 
 