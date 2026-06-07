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Боєць бригади "Рубіж" кулеметним вогнем з наземного робота знищив російський дрон-"ждун". ВIДЕО
Бійці 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж" під час виконання бойового завдання знищили російський FPV-дрон-"ждун" за допомогою наземного роботизованого комплексу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху маршрутом оператор НРК помітив ворожий безпілотник, який окупанти залишили посеред дороги для ураження української техніки.
На оприлюднених кадрах видно, як пілот відкриває вогонь по цілі з кулемета, встановленого на роботизованій платформі.
У результаті влучань російський FPV-дрон вибухнув, після чого наземний робот продовжив виконання бойового завдання.
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Oresta Bartka
показати весь коментар07.06.2026 11:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Tema9
показати весь коментар07.06.2026 11:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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