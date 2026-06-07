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Прикордонники підрозділу "Прайм" розтрощили гармату Д-30 та ліквідували 10 окупантів. ВIДЕО
Прикордонники-аеророзвідники РУБпАК "Прайм" завдали серії успішних ударів по позиціях російських військ на Північно-Слобожанському напрямку, знищивши артилерію, техніку та особовий склад противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті бойової роботи українські захисники ліквідували 10 окупантів, а також уразили низку важливих цілей ворога.
Серед знищених цілей:
- 1 гармата Д-30;
- 3 автомобілі;
- 1 квадроцикл;
- 8 укриттів та місць перебування особового складу;
- склад боєприпасів;
- ангар із військовою технікою.
Відео бойової роботи українських прикордонників опубліковане у соцмережах.
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