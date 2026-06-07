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Прикордонники підрозділу "Прайм" розтрощили гармату Д-30 та ліквідували 10 окупантів. ВIДЕО

Прикордонники-аеророзвідники РУБпАК "Прайм" завдали серії успішних ударів по позиціях російських військ на Північно-Слобожанському напрямку, знищивши артилерію, техніку та особовий склад противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті бойової роботи українські захисники ліквідували 10 окупантів, а також уразили низку важливих цілей ворога.

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Серед знищених цілей:

  • 1 гармата Д-30;
  • 3 автомобілі;
  • 1 квадроцикл;
  • 8 укриттів та місць перебування особового складу;
  • склад боєприпасів;
  • ангар із військовою технікою.

Відео бойової роботи українських прикордонників опубліковане у соцмережах.

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Автор: 

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