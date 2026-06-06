Авіаудар Повітряних сил по місцю дислокації окупантів на Донеччині. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких пілоти Повітряних сил України завдали авіаудару по місцю дислокації російських військовослужбовців на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська розвідка встановила, що окупанти використовували одну з будівель для накопичення особового складу, після чого координати цілі були передані для ураження.

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У результаті авіаудару будівля зазнала значних руйнувань, а російські військові понесли втрати.

Також на кадрах зафільмовані наслідки після удару ЗСУ по об'єкту.

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