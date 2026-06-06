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Новини Відео Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
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Авіаудар Повітряних сил по місцю дислокації окупантів на Донеччині. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких пілоти Повітряних сил України завдали авіаудару по місцю дислокації російських військовослужбовців на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська розвідка встановила, що окупанти використовували одну з будівель для накопичення особового складу, після чого координати цілі були передані для ураження.

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У результаті авіаудару будівля зазнала значних руйнувань, а російські військові понесли втрати.

Також на кадрах зафільмовані наслідки після удару ЗСУ по об'єкту.

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Автор: 

армія рф (21203) знищення (10293) Донецька область (11285) ЗСУ (8782) Повітряні сили (3452) пілот (124) винищувач (133)
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06.06.2026 15:19 Відповісти
Видно , що була колись будівля і зникла разом із кацапською мразотою
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06.06.2026 15:21 Відповісти
А без свинособачих пісеньок ніяк?
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06.06.2026 15:42 Відповісти
на таких людей молитися треба...
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06.06.2026 16:03 Відповісти
Оп'ять свiномузiка?
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06.06.2026 16:29 Відповісти
Эта была абщижитие с мирными студентами
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06.06.2026 16:40 Відповісти
 
 