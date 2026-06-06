УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9046 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бої за Часів Яр
2 436 7

Дронарі 24-ї ОМБр влучили у міну ТМ-62 в руках окупанта: потужний вибух розірвав рашиста поблизу Часового Яру. ВIДЕО

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ліквідували російського військового, який переносив протитанкову міну ТМ-62 поблизу Часового Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант рухався відкритою місцевістю з вибухівкою в руках, коли його виявили оператори ударних дронів Сил оборони.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На оприлюднених кадрах видно, що перший безпілотник вибухнув поруч із ціллю, однак російський військовий продовжив рух із міною.

За кілька секунд вже інший FPV-дрон прицільно влучив безпосередньо у протитанкову міну ТМ-62.

Унаслідок детонації стався потужний вибух, який розірвав окупанта.

Дивіться також: Пілоти винищувачів Су-27 авіаударом знищили будівлю зі скупченням окупантів, боєкомплект і 2 мотоцикли на Сході. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники підрозділу "Стрікс" знищили рідкісний російський розвідувальний БпЛА "Скат 450М". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21203) знищення (10293) Донецька область (11285) 24 ОМБр імені короля Данила (293) дрони (8356) Часів Яр (426) Бахмутський район (855)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хотів на концерт кабздона принести.
показати весь коментар
06.06.2026 13:43 Відповісти
Це називається - "Сваю судьбу несу с сабой...".
показати весь коментар
06.06.2026 13:43 Відповісти
По×уїсти закінчилися, почалися вже імбецили, але скоро і тих не стане.
показати весь коментар
06.06.2026 13:44 Відповісти
Порушення техніки безпеки і наслідки .
показати весь коментар
06.06.2026 14:08 Відповісти
"Вот я был и вот меня не стало..." (с)
показати весь коментар
06.06.2026 15:14 Відповісти
Анігіляція - це фундаментальне фізичне явище перетворення частинки (кацап) та античастинки (fpv-дрон) при їх зіткненні на інші форми матерії, зазвичай фотони (чи інші частинки).
показати весь коментар
06.06.2026 15:26 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2026 16:33 Відповісти
 
 