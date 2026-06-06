Дронарі 24-ї ОМБр влучили у міну ТМ-62 в руках окупанта: потужний вибух розірвав рашиста поблизу Часового Яру. ВIДЕО

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ліквідували російського військового, який переносив протитанкову міну ТМ-62 поблизу Часового Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант рухався відкритою місцевістю з вибухівкою в руках, коли його виявили оператори ударних дронів Сил оборони.

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На оприлюднених кадрах видно, що перший безпілотник вибухнув поруч із ціллю, однак російський військовий продовжив рух із міною.

За кілька секунд вже інший FPV-дрон прицільно влучив безпосередньо у протитанкову міну ТМ-62.

Унаслідок детонації стався потужний вибух, який розірвав окупанта.

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