Дронарі 24-ї ОМБр влучили у міну ТМ-62 в руках окупанта: потужний вибух розірвав рашиста поблизу Часового Яру. ВIДЕО
Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ліквідували російського військового, який переносив протитанкову міну ТМ-62 поблизу Часового Яру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант рухався відкритою місцевістю з вибухівкою в руках, коли його виявили оператори ударних дронів Сил оборони.
На оприлюднених кадрах видно, що перший безпілотник вибухнув поруч із ціллю, однак російський військовий продовжив рух із міною.
За кілька секунд вже інший FPV-дрон прицільно влучив безпосередньо у протитанкову міну ТМ-62.
Унаслідок детонації стався потужний вибух, який розірвав окупанта.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар06.06.2026 13:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар06.06.2026 13:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Андрій Руденко #570436
показати весь коментар06.06.2026 13:44 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Vasyl Ivanyk
показати весь коментар06.06.2026 14:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Mikev V
показати весь коментар06.06.2026 15:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар06.06.2026 15:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Валерий К #448385
показати весь коментар06.06.2026 16:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль