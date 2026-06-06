1 294 3
Пілоти винищувачів Су-27 авіаударом знищили будівлю зі скупченням окупантів, боєкомплект і 2 мотоцикли на Сході. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України на винищувачах Су-27 завдали авіаудару по місцю зосередження російських військових на одному зі східних напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі екіпажі застосували кілька високоточних авіабомб GBU, які влучили у будівлю, де перебував особовий склад окупантів.
Внаслідок удару споруду було зруйновано. Також детонували запаси боєприпасів, які зберігалися на об'єкті.
Крім того, під час авіаудару було знищено 2 мотоцикли, які використовувалися російськими військовими для пересування в районі бойових дій.
Кадрами поділився один з українських пілотів у соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luiza
показати весь коментар06.06.2026 12:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Evgen Karpenko
показати весь коментар06.06.2026 12:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль