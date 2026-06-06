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Пілоти винищувачів Су-27 авіаударом знищили будівлю зі скупченням окупантів, боєкомплект і 2 мотоцикли на Сході. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України на винищувачах Су-27 завдали авіаудару по місцю зосередження російських військових на одному зі східних напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі екіпажі застосували кілька високоточних авіабомб GBU, які влучили у будівлю, де перебував особовий склад окупантів.

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Внаслідок удару споруду було зруйновано. Також детонували запаси боєприпасів, які зберігалися на об'єкті.

Крім того, під час авіаудару було знищено 2 мотоцикли, які використовувалися російськими військовими для пересування в районі бойових дій.

Кадрами поділився один з українських пілотів у соцмережах.

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Автор: 

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а місток з права ?...це ж логістика ...
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06.06.2026 12:37 Відповісти
Мотоцикли, бачили? А вони, були...
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06.06.2026 12:57 Відповісти
 
 