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Пилоты истребителей Су-27 авиаударом уничтожили здание со скоплением оккупантов, боекомплект и 2 мотоцикла на Востоке

Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях Су-27 нанесли авиаудар по месту сосредоточения российских военных на одном из восточных направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели экипажи применили несколько высокоточных авиабомб GBU, которые попали в здание, где находился личный состав оккупантов.

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В результате удара здание было разрушено. Также взорвались запасы боеприпасов, которые хранились на объекте.

Кроме того, во время авиаудара были уничтожены 2 мотоцикла, которые использовались российскими военными для передвижения в районе боевых действий.

Кадрамиподелился один из украинских пилотов в соцсетях.

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а місток з права ?...це ж логістика ...
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06.06.2026 12:37 Ответить
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06.06.2026 12:56 Ответить
Мотоцикли, бачили? А вони, були...
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06.06.2026 12:57 Ответить
 
 