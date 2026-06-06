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Пилоты истребителей Су-27 авиаударом уничтожили здание со скоплением оккупантов, боекомплект и 2 мотоцикла на Востоке
Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях Су-27 нанесли авиаудар по месту сосредоточения российских военных на одном из восточных направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели экипажи применили несколько высокоточных авиабомб GBU, которые попали в здание, где находился личный состав оккупантов.
В результате удара здание было разрушено. Также взорвались запасы боеприпасов, которые хранились на объекте.
Кроме того, во время авиаудара были уничтожены 2 мотоцикла, которые использовались российскими военными для передвижения в районе боевых действий.
Кадрамиподелился один из украинских пилотов в соцсетях.
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Luiza
показать весь комментарий06.06.2026 12:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Галина Боброва #582785
показать весь комментарий06.06.2026 12:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Evgen Karpenko
показать весь комментарий06.06.2026 12:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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