Пограничники подразделения "Стрикс" уничтожили редкий российский разведывательный БПЛА "Скат 450М"

Бойцы пограничного подразделения "Стрикс" уничтожили редкий российский разведывательный беспилотник "Скат 450М" на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это уже второй БПЛА такого типа, уничтоженный украинскими защитниками на этом участке фронта.

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"Скат 450М" считается одной из ключевых платформ российских войск для ведения глубокой аэроразведки и корректировки артиллерийского огня.

По имеющимся данным, за все время полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожили не более двух десятков таких аппаратов.

Ориентировочная стоимость одного беспилотника составляет около $400 тысяч.

Видео уничтожения вражеского БПЛА обнародовали в телеграм-канале ГПСУ.

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