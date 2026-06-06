Пограничники подразделения "Стрикс" уничтожили редкий российский разведывательный БПЛА "Скат 450М"
Бойцы пограничного подразделения "Стрикс" уничтожили редкий российский разведывательный беспилотник "Скат 450М" на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это уже второй БПЛА такого типа, уничтоженный украинскими защитниками на этом участке фронта.
"Скат 450М" считается одной из ключевых платформ российских войск для ведения глубокой аэроразведки и корректировки артиллерийского огня.
По имеющимся данным, за все время полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожили не более двух десятков таких аппаратов.
Ориентировочная стоимость одного беспилотника составляет около $400 тысяч.
Видео уничтожения вражеского БПЛА обнародовали в телеграм-канале ГПСУ.
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