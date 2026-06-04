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Артиллеристы 44-й бригады уничтожили вражескую пушку и блиндажи в Запорожской и Донецкой областях

Украинские артиллеристы продолжают методично обстреливать оборонительные позиции и огневые средства российских захватчиков на юге и востоке Украины. Как сообщает Цензор.НЕТ, результатами своей успешной боевой работы поделились бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

Эффективное огневое поражение было нанесено по позициям противника сразу на двух горячих участках фронта - Запорожском и Донецком направлениях. Благодаря высокому профессионализму, точной разведке и слаженным действиям расчетов "апостолов" было успешно ликвидировано:

  • вражескую артиллерийскую пушку, из которой оккупанты вели обстрелы;

  • фортификационные укрепления и заглубленные блиндажи противника вместе с личным составом, который там укрывался.

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