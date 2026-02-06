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Боевая работа в лютые морозы: артиллеристы 44-й бригады уничтожают вражеские пушки. ВИДЕО

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола уничтожили очередную партию орудий противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении бригады.

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Несмотря на сильные морозы, враг продолжает попытки захватить украинскую территорию. Украинские артиллеристы демонстрируют слаженную работу и точность при огневом поражении.

Очередная партия вражеской артиллерии уничтожена

На видео видно работу бойцов 44 отдельной артбригады, которые успешно ликвидировали пушки врага. Эта техника уже никогда не будет угрожать украинским защитникам.

"Наши воины действуют слаженно и решительно. Каждый выстрел - это защита нашей земли", - подчеркнули в бригаде.

Украинские артиллеристы продолжают выполнять задачи по сохранению обороноспособности и поражению вражеских сил, несмотря на сложные погодные условия.

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