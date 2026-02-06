Бойова робота у люті морози: артилеристи 44 бригади нищать ворожі гармати. ВIДЕО

Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола знищили чергову партію гармат противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні бригади.

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Попри сильні морози, ворог продовжує спроби загарбати українську територію. Українські артилеристи демонструють злагоджену роботу та точність під час вогневого ураження.

Чергова партія ворожої артилерії знищена

На відео видно роботу бійців 44 окремої артбригади, які успішно ліквідували гармати ворога. Ця техніка вже ніколи не загрожуватиме українським захисникам.

"Наші воїни діють злагоджено та рішуче. Кожен постріл — це захист нашої землі", — наголосили в бригаді.

Українські артилеристи продовжують виконувати завдання із збереження обороноздатності та ураження ворожих сил, не дивлячись на складні погодні умови.

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