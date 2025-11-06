Артиллеристы 44-й бригады уничтожили пять вражеских пушек на передовой. ВИДЕО

На передовой продолжаются ожесточенные артиллерийские дуэли. Воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола демонстрируют высокую эффективность контрбатарейной борьбы, нанося точные удары по вражеским позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате последних боев украинские артиллеристы уничтожили сразу пять вражеских артиллерийских систем: четыре пушки Д-30 и одну гаубицу 2А65 Мста-Б.

Благодаря меткой работе операторов и разведки вражеские пушки были превращены в кучу металлолома.

