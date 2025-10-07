Минус пять вражеских гаубиц и полевой склад боеприпасов: боевая работа артиллеристов 44-й ОАБр. ВИДЕО

В ходе огневого поражения, воинами 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, был обнаружен и уничтожен полевой склад боеприпасов противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с фрагментами успешной боевой работы артиллеристов снято уничтожение пяти вражеских гаубиц и полевого склада боеприпасов российских оккупантов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Охота на врага не останавливается ни на минуту. Бойцы 44 отдельной артиллерийской бригады в очередной раз демонстрируют высокий профессионализм в контрбатарейной борьбе, методично уничтожая вражеские артиллерийские системы. Во время последних операций также был обнаружен и обезврежен полевой склад боеприпасов противника. Каждый такой успех на поле боя - это еще один шаг к освобождению украинской земли", - пишут бойцы в комментарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты батальона SIGNUM поразили 4 замаскированные пушки врага на Лиманском направлении. ВИДЕО