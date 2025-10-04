Пилоты батальона SIGNUM поразили 4 замаскированные орудия врага на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона SIGNUM отработали дронами по четырем вражеским орудиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео подразделения.

"Было уничтожено четыре единицы артиллерии. Три из них враг пытался спрятать в капонирах и под маскировочными сетками. Но наши дроны нашли и поразили их", - говорится в сообщении.

Как рассказали в подразделении, четвертое орудие было в работе, ствол в боевой готовности. Мы такого не допускаем - точное попадание дрона прямо в ствол лишило врага еще одного оружия.

"Уничтожение вражеской артиллерии - это защита наших воинов и мирных городов от обстрелов", - отметили защитники.