Пілоти батальйону SIGNUM уразили 4 замасковані гармати ворога на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілоти батальйону SIGNUM відпрацювали дронами по чотирьох ворожих гарматах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео підрозділу.

"Було знищено чотири одиниці артилерії. Три з них ворог намагався сховати у капонірах і під маскувальними сітками. Але наші дрони знайшли й уразили їх", - ідеться в повідомленні.

Як розповіли у підрозділі, четверта гармата була в роботі, ствол у бойовій готовності. Ми такого не допускаємо — точне влучання дрона прямо в ствол позбавило ворога ще однієї зброї.

"Знищення ворожої артилерії — це захист наших воїнів і мирних міст від обстрілів", - наголосили захисники.