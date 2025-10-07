Мінус п’ять ворожих гаубиць та польовий склад боєприпасів: бойова робота артилеристів 44-ї ОАБр. ВIДЕО

У ході вогневого ураження, воїнами 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, був виявлений та знищений польовий склад боєприпасів противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі із фрагментами успішної бойової роботи артилеристів зафільмовано знищення п'яти ворожих гаубиць та польового складу боєприпасів російських окупантів.

"Полювання на ворога не зупиняється ні на мить. Бійці 44 окремої артилерійської бригади вкотре демонструють високий професіоналізм у контрбатарейній боротьбі, методично знищуючи ворожі артилерійські системи. Під час останніх операцій також було виявлено та знешкоджено польовий склад боєприпасів противника. Кожен такий успіх на полі бою — це ще один крок до звільнення української землі", - пишуть бійці у коментарі.

