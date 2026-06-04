"Без артиллерии не обойтись": комбат 81-й ОДШБр Денисов о тандеме дроны-пушки и тяжелых боях на Славянско-Краматорском направлении

Славянско-Краматорское направление сегодня остается одним из главных для российских оккупационных войск, которые ежедневно пытаются прорвать оборону 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью командира батальона беспилотных систем бригады Александра Денисова журналистке ТСН Юлии Кириенко, враг кардинально увеличил интенсивность ударов КАБами, выпуская до 50 бомб в день по украинской логистике на глубину до 25 километров. Кроме того, оккупанты ежедневно бросают на инфильтрацию до сотни пехотинцев, используя для штурмов как небольшие группы на мотоциклах, так и тяжелую бронетехнику с минными тралами и массивными "мангалами", на уничтожение каждой из которых украинские бойцы порой тратят до 40 FPV-дронов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Комментируя популярный тезис о том, что БПЛА полностью вытесняют традиционное вооружение, Денисов подчеркнул, что без артиллерии на поле боя не обойтись, а максимальный результат достигается благодаря их четкой синергии. Так, во время выдвижения вражеской бронетехники сначала по ней массированно работают орудия крупных калибров (от 120 до 152 мм). Уже на подступах к позициям, когда артиллерийским огнем с танков сбивают системы РЭБ, подключаются ударные беспилотники на радиоуправлении, тогда как при использовании новейших FPV-дронов на оптоволокне артиллерия временно молчит, чтобы осколками снарядов не перебить тонкий провод управления.

Смотрите также: Оккупанты применяют тяжелые гексакоптеры для минирования дорог на Славянском направлении, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

Отдельное внимание командир уделил внутренним проблемам войска, отметив, что из-за некомплекта в бригадах ухудшаются возможности для своевременной ротации и отдыха бойцов. По мнению Денисова, государству нужно срочно повысить финансовое обеспечение инструкторов в учебных центрах, чтобы туда переходили мотивированные фронтовики с большим боевым опытом, способные качественно готовить новичков. Комбат подчеркнул, что армия - это не только окопы, ведь на одного пилота в тылу работает еще 5-7 специалистов, поэтому гражданским стоит не ждать принудительной мобилизации, а самостоятельно выбирать подразделения и должности в соответствии со своими навыками.

Читайте: Украина и Норвегия будут совместно производить дальнобойные 155-мм снаряды, - Зеленский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне хотят захватить Сумы или Харьков, - ДШВ