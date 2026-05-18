7 корпус ДШВ, "Птахи Мадяра", Lasar’s Group усилят уничтожение артиллерии и вражеских БПЛА в Покровской агломерации

7-й корпус быстрого реагирования ДШВ на совместном совещании с 414-й отдельной бригадой СБС "Птахи Мадяра" и спецподразделением БпАК Lasar’s Group обсудили меры противодействия артиллерии и БПЛА противника в Покровской агломерации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 7 корпуса ДШВ, информирует Цензор.НЕТ.

Враг наращивает артиллерию и активность БПЛА под Покровском

По информации корпуса, в Покровской агломерации враг существенно наращивает количество артиллерии и увеличивает количество точек взлета своих экипажей БПЛА.

"Эти силы и средства враг применяет для поддержки собственных наступательных действий, в частности, на направлении Гришино", - пояснили в пресс-службе.

ДШВ, "Птахи Мадяра" и Lasar’s Group усиливают контрбатарейную борьбу

Чтобы этому помешать и усилить контрбатарейную борьбу, 7-й корпус ДШВ провел координационное совещание с участием спецподразделения БпАК Lasar’s Group и 414-й отдельной бригады СБС "Птахи Мадяра".

В ходе совещания было решено, как говорится в сообщении, что совместные экипажи БпС 7-го корпуса ДШВ и 414-й обр СБС "Птахи Мадяра" повысят качество воздушной разведки, чтобы эффективно уничтожать замаскированную артиллерию противника.

"Также участники совещания договорились увеличить количество вылетов экипажей, которые будут работать исключительно по артиллерии и точкам взлета вражеских операторов БПЛА", - резюмировали в пресс-службе 7-го корпуса ДШВ.

