УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9274 відвідувача онлайн
Новини Штурм РФ на Покровському напрямку
658 3

7 корпус ДШВ, "Птахи Мадяра", Lasar’s Group посилять знищення артилерії та ворожих БпЛА у Покровській агломерації

7 корпус дшв

7 корпус швидкого реагування ДШВ на спільній нараді із 414 окремою бригадою СБС "Птахи Мадяра" та спецпідрозділу БпАК Lasar’s Group обговорили протидію артилерії та БпЛА противника у Покровській агломерації.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби 7 корпусу ДШВ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ворог нарощує артилерію та активність БпЛА під Покровськом

За інформацією корпусу, у Покровській агломерації ворог суттєво нарощує кількість артилерії і збільшує точки зльоту своїх екіпажів БпЛА.

"Ці сили та засоби ворог застосовує для підтримки власних наступальних дій, зокрема, на напрямку Гришиного", - пояснили у пресслужбі.

ДШВ, "Птахи Мадяра" та Lasar’s Group посилюють контрбатарейну боротьбу

Аби цьому завадити і посилити контрбатарейну боротьбу, 7 корпус ДШВ провів координаційну нараду за участю спецпідрозділу БпАК Lasar’s Group та 414 окремої бригади СБС "Птахи Мадяра".

Під час наради вирішили, як ідеться у повідомленні, що спільні екіпажі БпС 7 корпусу ДШВ та 414 обр СБС "Птахи Мадяра" підвищать якість повітряної розвідки, щоб ефективно знищувати замасковану артилерію противника.

"Також учасники наради домовилися наростити кількість вильотів екіпажів, які працюватимуть винятково по артилерії та точках зльоту ворожих операторів БпЛА", - резюмували у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.

Автор: 

Донецька область (11180) ДШВ Десантно-штурмові війська (463) Покровськ (1332) Покровський район (1758)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вірю що так і буде - всі три організації дуже поважні контори і вміють давати результат. Мені одне цікаво в цій ситуації - хтось знає навіщо нам потрібен той Генштаб із кисломолочним продуктом свинособачого походження на чолі? І чим воно займається замість планування протидії по лінії потенційного головного удару свиней в літньо-осінній кампанії 2026 року?
показати весь коментар
18.05.2026 16:14 Відповісти
Лазарі та ДШВ - дуже поважні організації
показати весь коментар
18.05.2026 18:16 Відповісти
Ціх би хлопців в Херсон. Місто розбирають, розривають на шматки! Cобача артилерия по пів години, годину мочить населення буває в їхню сторону НІ ОДНОГО пострилу!!! Дрони висять зі скидами безперервно, а коли зависае на довго мавик відчуття що розглядають у мікроскоп що ти поїв зранку.
На днях допомогав тушити машину пересічного херсонця (дрон вразив крізь сітку) підїхавша поліція через вікно сидячі в машині спитала у контуженого , закривавленого мужика з обгорилими руками чи не викликати швидку.? і поїхала далі по справах......
показати весь коментар
18.05.2026 17:37 Відповісти
 
 