7 корпус ДШВ, "Птахи Мадяра", Lasar’s Group посилять знищення артилерії та ворожих БпЛА у Покровській агломерації

7 корпус швидкого реагування ДШВ на спільній нараді із 414 окремою бригадою СБС "Птахи Мадяра" та спецпідрозділу БпАК Lasar’s Group обговорили протидію артилерії та БпЛА противника у Покровській агломерації.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби 7 корпусу ДШВ, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог нарощує артилерію та активність БпЛА під Покровськом

За інформацією корпусу, у Покровській агломерації ворог суттєво нарощує кількість артилерії і збільшує точки зльоту своїх екіпажів БпЛА.

"Ці сили та засоби ворог застосовує для підтримки власних наступальних дій, зокрема, на напрямку Гришиного", - пояснили у пресслужбі.

ДШВ, "Птахи Мадяра" та Lasar’s Group посилюють контрбатарейну боротьбу

Аби цьому завадити і посилити контрбатарейну боротьбу, 7 корпус ДШВ провів координаційну нараду за участю спецпідрозділу БпАК Lasar’s Group та 414 окремої бригади СБС "Птахи Мадяра".

Під час наради вирішили, як ідеться у повідомленні, що спільні екіпажі БпС 7 корпусу ДШВ та 414 обр СБС "Птахи Мадяра" підвищать якість повітряної розвідки, щоб ефективно знищувати замасковану артилерію противника.

"Також учасники наради домовилися наростити кількість вильотів екіпажів, які працюватимуть винятково по артилерії та точках зльоту ворожих операторів БпЛА", - резюмували у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.