"Без артилерії не обійдеться": комбат 81-ї ОДШБр Денисов про тандем дрони-гармати та важкі бої на Слов’янсько-Краматорському напрямку. ВIДЕО

Слов’янсько-Краматорський напрямок сьогодні залишається одним із головних для російських окупаційних військ, які щодня намагаються прорвати оборону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ. Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю командира батальйону безпілотних систем бригади Олександра Денисова журналістці ТСН Юлії Кирієнко, ворог кардинально збільшив інтенсивність ударів КАБами, випускаючи до 50 бомб за день по українській логістиці на глибину до 25 кілометрів. Окрім цього, окупанти щодня кидають на інфільтрацію до сотні піхотинців, використовуючи для штурмів як малі групи на мотоциклах, так і важку бронетехніку з мінними тралами та масивними "мангалами", на знищення кожної з яких українські бійці часом витрачають до 40 FPV-дронів.

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Коментуючи популярну тезу про те, що БпЛА повністю витісняють традиційне озброєння, Денисов наголосив, що без артилерії на полі бою не обійдеться, а максимальний результат досягається завдяки їхній чіткій синергії. Так, під час висування ворожої бронетехніки спочатку по ній масовано відпрацьовують гармати великих калібрів (від 120 до 152 мм). Уже на підступах до позицій, коли артилерійським вогнем з танків збивають системи РЕБ, підключаються ударні безпілотники на радіокеруванні, тоді як під час використання новітніх FPV-дронів на оптоволокні артилерія тимчасово мовчить, щоб осколками снарядів не перебити тонкий провід керування.

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Окрему увагу командир приділив внутрішнім проблемам війська, зазначивши, що через некомплект у бригадах погіршуються можливості для своєчасної ротації та відпочинку бійців. На думку Денисова, державі потрібно терміново підвищити фінансове забезпечення інструкторів у навчальних центрах, аби туди переходили вмотивовані фронтовики з великим бойовим досвідом, здатні якісно готувати новачків. Комбат підкреслив, що армія — це не лише окопи, адже на одного пілота в тилу працює ще 5–7 фахівців, тому цивільним варто не чекати примусової мобілізації, а самостійно обирати підрозділи й посади відповідно до своїх навичок.

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