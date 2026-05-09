Окупанти застосовують важкі гексокоптери для мінування доріг на Слов’янському напрямку, - 7-й корпус ДШВ. ВIДЕО

На Слов’янському напрямку російські окупанти застосовують важкі гексокоптери для мінування доріг.

Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Яка ситуація на напрямку?

Як розповіли військові, ситуація на Словʼянському напрямку залишається доволі складною через системні обстріли підрозділами РФ українських позицій та намагання контролювати логістичні сполучення між підрозділами.

Також впродовж останнього місяця ворог намагається активно застосовувати наземні роботизовані комплекси для забезпечення провізією та боєприпасами позиції артилерії та БПлА, також активно застосовує важкі гексокоптери для мінування доріг, по яких рухаються підрозділи 81 оаембр.

Знищення логістики ворога

"Попри складну обстановку на Словʼянському напрямку воїни 81 бригади 7 корпусу ШР ДШВ стійко утримують оборону та ефективно виконують поставлені завдання - про що свідчить зменшення логістичної активності противника в тилу", - наголосили в ДШВ.

Захисники також показали кадри системної роботи по логістиці ворога.

