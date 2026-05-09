Оккупанты применяют тяжелые гексакоптеры для минирования дорог на Славянском направлении, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

На Славянском направлении российские оккупанты используют тяжелые гексакоптеры для минирования дорог.

Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Какова ситуация на направлении?

Как рассказали военные, ситуация на Славянском направлении остается довольно сложной из-за системных обстрелов подразделениями РФ украинских позиций и попыток контролировать логистические связи между подразделениями.

Также в течение последнего месяца враг пытается активно применять наземные роботизированные комплексы для обеспечения провизией и боеприпасами позиций артиллерии и БПЛА, а также активно использует тяжелые гексакоптеры для минирования дорог, по которым движутся подразделения 81-й ОАЭМБр.

Уничтожение логистики врага

"Несмотря на сложную обстановку на Славянском направлении, воины 81-й бригады 7-го корпуса ШР ДШВ стойко удерживают оборону и эффективно выполняют поставленные задачи. О чем свидетельствует уменьшение логистической активности противника в тылу", — подчеркнули в ДШВ.

Защитники также показали кадры системной работы по логистике врага.

