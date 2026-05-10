Україна та Норвегія спільно вироблятимуть далекобійні 155-мм снаряди, - Зеленський

Україна має домовленість з Норвегією щодо спільного виробництва 155-мм далекобійних артилерійських снарядів.

Про це у відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Необхідність "довгого калібру" на фронті

"Наші воїни на фронті, фактично в усіх бойових бригадах говорять про довгий калібр артилерії – далекобійні артилерійські снаряди. Кіл-зони збільшуються, використання дронів усіх типів – пріоритет. Але самі воїни кажуть: артилерія потрібна. І саме далекобійна артилерія", - розповів президент.

Спільне виробництво з Норвегією

За словами Зеленського, зараз Україна має "нову та дуже сильну домовленість з Норвегією". Йдеться про спільне виробництво 155-мм далекобійних артилерійських снарядів.

"Розпочнемо спільне виробництво довгого 155-го – саме таких снарядів, які нам потрібні. Я дякую Норвегії за такий необхідний крок", - додав президент.

