УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13545 відвідувачів онлайн
Новини Виробництво зброї Співпраця України та Норвегії
1 316 17

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть далекобійні 155-мм снаряди, - Зеленський

Україна та Норвегія запускають спільну лінію виробництва далекобійних 155-мм снарядів

Україна має домовленість з Норвегією щодо спільного виробництва 155-мм далекобійних артилерійських снарядів.

Про це у відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Необхідність "довгого калібру" на фронті

"Наші воїни на фронті, фактично в усіх бойових бригадах говорять про довгий калібр артилерії – далекобійні артилерійські снаряди. Кіл-зони збільшуються, використання дронів усіх типів – пріоритет. Але самі воїни кажуть: артилерія потрібна. І саме далекобійна артилерія", - розповів президент.

Читайте також: Дефіцит артилерії на полі бою дронів

Спільне виробництво з Норвегією

За словами Зеленського, зараз Україна має "нову та дуже сильну домовленість з Норвегією". Йдеться про спільне виробництво 155-мм далекобійних артилерійських снарядів.

"Розпочнемо спільне виробництво довгого 155-го – саме таких снарядів, які нам потрібні. Я дякую Норвегії за такий необхідний крок", - додав президент.

Читайте також: Норвегія виділила понад $300 млн на закупівлю американської зброї для України

Автор: 

боєприпаси (2395) Зеленський Володимир (27750) Норвегія (904) виробництво (1972) артилерія (884)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Спільно - це Норвегія вироблятиме, а ЗЄ *********.
Тісна співпраця...
показати весь коментар
10.05.2026 21:15 Відповісти
+7
Чмо тупориле, йди проспись!
показати весь коментар
10.05.2026 21:13 Відповісти
+6
Зєлєнскій говорить багато про одне, а робить зовсім інше. Тільки за справу "Фламінго" його відразу можна віддати під трибунал за державну зраду і ростряляти. Саме про "державну зраду" говорять всі без винятку фазівці різного спрямування (економіка, фінанси, політологія, журналістика). Але ... нічого не відбувається - аферист і повний профан і холуй Міндіча-Зєлєнского такий собі єврейчик, який оголосив себе Генеральним Конструктором "Фламінго", аферист Штіллєрман продовжує займатися імітацією діяльності, а бюджетні гроші які без тендеру виділив Зєлєнскій, тихо рочиняються в офшорах...
показати весь коментар
10.05.2026 21:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чмо тупориле, йди проспись!
показати весь коментар
10.05.2026 21:13 Відповісти
Зеленський, чим тільки незламно не «захоплюється», аби з Мобілізацією в Україні не працювати, як того вимагає Конституція та Законодавство!!!
показати весь коментар
10.05.2026 21:51 Відповісти
Спільно - це Норвегія вироблятиме, а ЗЄ *********.
Тісна співпраця...
показати весь коментар
10.05.2026 21:15 Відповісти
Ага, як з мУльярдом дерев, як з дронами, як з "весна прийде саджати будемо"...ну і таке інше з методички кремля. Але ж лохам заходить ще й досі. Лох не вимре, він голосувати піде.
показати весь коментар
10.05.2026 22:33 Відповісти
І це чудово. Від перемоги до перемоги під керівництвом любімого лідора!
показати весь коментар
10.05.2026 21:15 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2026 22:13 Відповісти
Гарна новина...
показати весь коментар
10.05.2026 21:17 Відповісти
Як ти уявляєш участь України у виробництві снарядів стандарту НАТО на території ЄС?

Просто цікаво.
показати весь коментар
10.05.2026 21:27 Відповісти
"Як ти уявляєш " - та точно так же, як вони уявляли "прастоВа парня прЄзідентом" в 19-му, коли повірили каломойші і його чорноротим шавкам на ТБ. Там в мозку жодних гальм, жодних тригерів-запобіжників немає. Там просто...нічого не має.
показати весь коментар
10.05.2026 22:37 Відповісти
Закінчиться це отак ...

Війна в Україні. Не вивчений урок. https://link.medium.com/dShqn2YFvDb

Ще раз про 'Нептун' … https://link.medium.com/mFKkqOQL9Db
показати весь коментар
10.05.2026 21:28 Відповісти
Зєлєнскій говорить багато про одне, а робить зовсім інше. Тільки за справу "Фламінго" його відразу можна віддати під трибунал за державну зраду і ростряляти. Саме про "державну зраду" говорять всі без винятку фазівці різного спрямування (економіка, фінанси, політологія, журналістика). Але ... нічого не відбувається - аферист і повний профан і холуй Міндіча-Зєлєнского такий собі єврейчик, який оголосив себе Генеральним Конструктором "Фламінго", аферист Штіллєрман продовжує займатися імітацією діяльності, а бюджетні гроші які без тендеру виділив Зєлєнскій, тихо рочиняються в офшорах...
показати весь коментар
10.05.2026 21:42 Відповісти
Єврейська мафія працює на своє матеріальне благо. Україна для них - це лише інструмент збагачення. Всі вони звалять звідси, без сумніву.
показати весь коментар
10.05.2026 21:56 Відповісти
Чергове бла-бла Коли буде виробництво ,тоді і речник скаже..
показати весь коментар
10.05.2026 21:49 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2026 22:09 Відповісти
Цапи давно лякають вікінгів..
Тепер ЧМоня пісєграй завчасно ( як завжди сотні разів ?) видає чуттєву інфлрмацію заради напівобразанного ( простроченого ) рейтингу
показати весь коментар
11.05.2026 00:58 Відповісти
Так раз ,,будем совместно,,---- очевидно тогда к весне 29 г первая партия прибудет, а потом как попрет!
показати весь коментар
11.05.2026 06:29 Відповісти
 
 