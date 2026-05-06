Норвегія виділила понад $300 млн на закупівлю американської зброї для України

Норвегія оголосила про виділення 2,8 млрд крон (понад $300 млн) на закупівлю американської зброї для України в рамках PURL.

Про це йдеться в заяві уряду, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Прем'єр Йонас Гар Стере зазначив, що Норвегія разом із європейськими партнерами фінансує пакети військової допомоги від США для підтримки України.

Загалом Норвегія надала понад 12,5 мільярда норвезьких крон через PURL, додали в уряді.

"Зараз ми підтримуємо ще один важливий внесок. Я сподіваюся, що більше європейських країн долучаться до забезпечення того, щоб Україна швидко отримувала життєво необхідне військове обладнання", - сказав прем'єр-міністр Норвегії.

Також дивіться: Зеленський і Рютте обговорили реалізацію програми PURL та залучення нових внесків. ВIДЕО

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Канада виділяє внесок у 200 мільйонів доларів у програму PURL.
  • Відомо також, що п’ять країн оголосили про нові внески до PURL під час "Рамштайну".

Читайте: Україна та Норвегія запускають спільне виробництво mid-strike дронів, ‒ Міноборони

Дякуємо, Друзі.
06.05.2026 13:35 Відповісти
Якраз двушечка. Вові та Андрію на добудову хатинок.
06.05.2026 13:37 Відповісти
Викинги, дякуємо!
06.05.2026 13:42 Відповісти
Могли б і більше. Вони грошима печі топлять. Якщо не мільярд не рахується.
06.05.2026 13:57 Відповісти
Как там на туманном Альбионе? Уже топить баблом перестали?
06.05.2026 14:05 Відповісти
Британія не скандинавська Саудівська Аравія.
06.05.2026 14:07 Відповісти
Та да. Осло город дорогой.
06.05.2026 15:31 Відповісти
 
 