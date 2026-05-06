Норвегія виділила понад $300 млн на закупівлю американської зброї для України
Норвегія оголосила про виділення 2,8 млрд крон (понад $300 млн) на закупівлю американської зброї для України в рамках PURL.
Про це йдеться в заяві уряду, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Прем'єр Йонас Гар Стере зазначив, що Норвегія разом із європейськими партнерами фінансує пакети військової допомоги від США для підтримки України.
Загалом Норвегія надала понад 12,5 мільярда норвезьких крон через PURL, додали в уряді.
"Зараз ми підтримуємо ще один важливий внесок. Я сподіваюся, що більше європейських країн долучаться до забезпечення того, щоб Україна швидко отримувала життєво необхідне військове обладнання", - сказав прем'єр-міністр Норвегії.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Канада виділяє внесок у 200 мільйонів доларів у програму PURL.
- Відомо також, що п’ять країн оголосили про нові внески до PURL під час "Рамштайну".
