Норвегия выделила более $300 млн на закупку американского оружия для Украины

Норвегия объявила о выделении 2,8 млрд крон (более $300 млн) на закупку американского оружия для Украины в рамках PURL.

Об этом говорится в заявлении правительства, передает Цензор.НЕТ.

Премьер Йонас Гар Стёре отметил, что Норвегия вместе с европейскими партнерами финансирует пакеты военной помощи от США для поддержки Украины.

В целом Норвегия предоставила более 12,5 миллиарда норвежских крон через PURL, добавили в правительстве.

"Сейчас мы поддерживаем еще один важный вклад. Я надеюсь, что больше европейских стран присоединятся к обеспечению того, чтобы Украина быстро получала жизненно необходимое военное оборудование", — сказал премьер-министр Норвегии.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что Канада выделяет взнос в размере 200 миллионов долларов в программу PURL.

Известно также, что пять стран объявили о новых взносах в PURL во время "Рамштайна".

