Норвегия выделила более $300 млн на закупку американского оружия для Украины

Норвегия объявила о выделении 2,8 млрд крон (более $300 млн) на закупку американского оружия для Украины в рамках PURL.

Премьер Йонас Гар Стёре отметил, что Норвегия вместе с европейскими партнерами финансирует пакеты военной помощи от США для поддержки Украины.

В целом Норвегия предоставила более 12,5 миллиарда норвежских крон через PURL, добавили в правительстве.

"Сейчас мы поддерживаем еще один важный вклад. Я надеюсь, что больше европейских стран присоединятся к обеспечению того, чтобы Украина быстро получала жизненно необходимое военное оборудование", — сказал премьер-министр Норвегии.

  • Напомним, ранее сообщалось, что Канада выделяет взнос в размере 200 миллионов долларов в программу PURL.
  • Известно также, что пять стран объявили о новых взносах в PURL во время "Рамштайна".

Дякуємо, Друзі.
06.05.2026 13:35 Ответить
Якраз двушечка. Вові та Андрію на добудову хатинок.
06.05.2026 13:37 Ответить
Викинги, дякуємо!
06.05.2026 13:42 Ответить
Могли б і більше. Вони грошима печі топлять. Якщо не мільярд не рахується.
06.05.2026 13:57 Ответить
Как там на туманном Альбионе? Уже топить баблом перестали?
06.05.2026 14:05 Ответить
Британія не скандинавська Саудівська Аравія.
06.05.2026 14:07 Ответить
Та да. Осло город дорогой.
06.05.2026 15:31 Ответить
 
 