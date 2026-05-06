Норвегия выделила более $300 млн на закупку американского оружия для Украины
Норвегия объявила о выделении 2,8 млрд крон (более $300 млн) на закупку американского оружия для Украины в рамках PURL.
Об этом говорится в заявлении правительства, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Премьер Йонас Гар Стёре отметил, что Норвегия вместе с европейскими партнерами финансирует пакеты военной помощи от США для поддержки Украины.
В целом Норвегия предоставила более 12,5 миллиарда норвежских крон через PURL, добавили в правительстве.
"Сейчас мы поддерживаем еще один важный вклад. Я надеюсь, что больше европейских стран присоединятся к обеспечению того, чтобы Украина быстро получала жизненно необходимое военное оборудование", — сказал премьер-министр Норвегии.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что Канада выделяет взнос в размере 200 миллионов долларов в программу PURL.
- Известно также, что пять стран объявили о новых взносах в PURL во время "Рамштайна".
