Украина и Норвегия будут совместно производить дальнобойные 155-мм снаряды, - Зеленский

Украина достигла договоренности с Норвегией о совместном производстве 155-мм дальнобойных артиллерийских снарядов.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Необходимость "длинного калибра" на фронте

"Наши воины на фронте, фактически во всех боевых бригадах, говорят о длинном калибре артиллерии – дальнобойных артиллерийских снарядах. Зоны поражения увеличиваются, использование дронов всех типов – приоритет. Но сами воины говорят: артиллерия нужна. И именно дальнобойная артиллерия", – рассказал президент.

Совместное производство с Норвегией

По словам Зеленского, сейчас у Украины есть "новое и очень сильное соглашение с Норвегией". Речь идет о совместном производстве 155-мм дальнобойных артиллерийских снарядов.

"Начнем совместное производство длинноствольных 155-мм снарядов — именно таких, которые нам нужны. Я благодарю Норвегию за этот столь необходимый шаг", — добавил президент.

