Украина и Норвегия будут совместно производить дальнобойные 155-мм снаряды, - Зеленский
Украина достигла договоренности с Норвегией о совместном производстве 155-мм дальнобойных артиллерийских снарядов.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Необходимость "длинного калибра" на фронте
"Наши воины на фронте, фактически во всех боевых бригадах, говорят о длинном калибре артиллерии – дальнобойных артиллерийских снарядах. Зоны поражения увеличиваются, использование дронов всех типов – приоритет. Но сами воины говорят: артиллерия нужна. И именно дальнобойная артиллерия", – рассказал президент.
Совместное производство с Норвегией
По словам Зеленского, сейчас у Украины есть "новое и очень сильное соглашение с Норвегией". Речь идет о совместном производстве 155-мм дальнобойных артиллерийских снарядов.
"Начнем совместное производство длинноствольных 155-мм снарядов — именно таких, которые нам нужны. Я благодарю Норвегию за этот столь необходимый шаг", — добавил президент.
