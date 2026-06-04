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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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За год уничтожено более 100 тысяч оккупантов, - Силы беспилотных систем. ИНФОГРАФИКА

За 358 суток подразделения беспилотников уничтожили более 100 тыс. российских военных и поразили сотни тысяч вражеских целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС майор Роберт (Мадяр) Бровди.

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"Птицы СБС отчитываются: сто тысяч червей за год. Трижды уничтожен эквивалент сил и средств операции "Киев за три дня". За 358 суток со дня создания группировки СБС (11 июня 2025 г.) Птицы преодолели отметку в 100 000 тушек биомассы врага в виде подтвержденных безвозвратных и санитарных потерь (верифицировано в военной системе осведомленности Дельта, где хранятся сведения и доказательства по каждой миссии)", - говорится в сообщении.

Уничтожение россиян и техники СБС

В целом же за это время подразделения СБС выполнили 1,65 млн боевых миссий (около 5000 вылетов ежесуточно) и поразили 350 тысяч верифицированных вражеских целей, в частности:

  • 248 единиц ПВО;
  • 817 танков;
  • 1379 БТР, БМП, ББМ;
  • 4890 орудий;
  • 342 САУ;
  • 281 РСЗО;
  • 26 430 единиц логистической техники;
  • 29 903 разведывательных БПЛА типа "крыло";
  • 7633 "Шахедов" и "Гербер";
  • 13 самолетов и вертолетов;
  • 10 848 точек вылета;
  • 100 082 оккупантов.

Бровди напомнил, что Группировка сил беспилотных систем была создана 11 июня 2025 года первым подписанным приказом новоназначенного командующего СБС в составе 12 подразделений. 

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Автор: 

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А в тонах це скільки хробаків?
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04.06.2026 11:52 Ответить
 
 