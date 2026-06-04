Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 369 340 (+1 300 за сутки), 11 978 танков, 43 247 артиллерийских систем, 24 676 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 369 340 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 369 340 (+1300) человек
- танков – 11 978 (+4) единиц
- боевых бронированных машин – 24 676 (+3) единиц
- артиллерийских систем – 43 247 (+75) единиц
- РСЗО – 1 830 (+4) единиц
- средства ПВО – 1 403 (+0) единицы
- самолетов – 436 (+0) единиц
- вертолетов – 353 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов – 1 562 (+14) единицы
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 327 726 (+2111) единиц
- крылатых ракет – 4 733 (+0) единицы
- кораблей/катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 102 971 (+396) единица
- специальной техники – 4 248 (+3) единиц.
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Якщо цікавитесь подробицями окремих ворожих "жмурів", то може ШІ допоможе відшукати пруф-лінк.
Але якщо немає посилання, легко сказати "ето всьо фєйк".
Після завантаження на заставці внизу справа потрібно натиснути значок "...: карта".
Потужно зроблено. Цікаво, чия робота?
І дизайн, і наповнення.
500!!!!! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Броня норм, арта, НРК та спецтехніка файно, логістика супер.
Сукупна арта перевалила за 45 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 369 000 це більше ніж все міське населення Омської області.