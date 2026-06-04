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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 369 340 (+1 300 за сутки), 11 978 танков, 43 247 артиллерийских систем, 24 676 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 369 340 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 369 340 (+1300) человек 
  • танков – 11 978 (+4) единиц
  • боевых бронированных машин – 24 676 (+3) единиц
  • артиллерийских систем – 43 247 (+75) единиц
  • РСЗО – 1 830 (+4) единиц
  • средства ПВО – 1 403 (+0) единицы
  • самолетов – 436 (+0) единиц
  • вертолетов – 353 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 1 562 (+14) единицы
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 327 726 (+2111) единиц
  • крылатых ракет – 4 733 (+0) единицы
  • кораблей/катеров  – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 102 971 (+396) единица
  • специальной техники – 4 248 (+3) единиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты истребителей Су-27 нанесли авиаудар по зданию со скоплением оккупантов: детонация боеприпасов усилила взрыв. ВИДЕО

Потери россиян 3 мая

Автор: 

армия РФ (22973) Генштаб ВС (8132) ликвидация (4391) уничтожение (9969)
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Топ комментарии
+12
Слава Героям Украіни 👍🏼🙏🏼❤️
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04.06.2026 07:04 Ответить
+4
Відео інтерактивної карти території пітьми і прилеглих земель, що показує масив ідентифікованих і захоронених російських загарбників - "учасников СВО" - https://x.com/i/status/2062323489965515102 тут.
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04.06.2026 07:19 Ответить
+3
а где корыто "бойкий" из кронштадта?
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04.06.2026 08:22 Ответить
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Слава Героям Украіни 👍🏼🙏🏼❤️
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04.06.2026 07:04 Ответить
Відео інтерактивної карти території пітьми і прилеглих земель, що показує масив ідентифікованих і захоронених російських загарбників - "учасников СВО" - https://x.com/i/status/2062323489965515102 тут.
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04.06.2026 07:19 Ответить
Тільки відео. А посилання?
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04.06.2026 08:22 Ответить
Нажаль, автор посту не поділився.
Якщо цікавитесь подробицями окремих ворожих "жмурів", то може ШІ допоможе відшукати пруф-лінк.
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04.06.2026 08:26 Ответить
Мені їхня падаль не цікава.
Але якщо немає посилання, легко сказати "ето всьо фєйк".
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04.06.2026 08:26 Ответить
Ось https://200.zona.media/ пруф.
Після завантаження на заставці внизу справа потрібно натиснути значок "...: карта".
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04.06.2026 08:36 Ответить
Оце інша справа.
Потужно зроблено. Цікаво, чия робота?
І дизайн, і наповнення.
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04.06.2026 08:38 Ответить
На жаль-окремо..
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04.06.2026 08:47 Ответить
а где корыто "бойкий" из кронштадта?
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04.06.2026 08:22 Ответить
там же где и было раньше. (возможно, ремонтируется (но это не точно))
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04.06.2026 08:44 Ответить
корито стояло в доці ..
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04.06.2026 08:49 Ответить
Минув 4488 день москальсько-української війни.
500!!!!! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Броня норм, арта, НРК та спецтехніка файно, логістика супер.
Сукупна арта перевалила за 45 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 369 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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04.06.2026 08:39 Ответить
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04.06.2026 08:52 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.06.2026 08:41 Ответить
Щось здуваються кацапи - наземка червень 620 / 554 / 499
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04.06.2026 09:12 Ответить
 
 