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Пилоты истребителей Су-27 нанесли авиаудар по зданию со скоплением оккупантов: детонация боеприпасов усилила взрыв. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях Су-27 нанесли высокоточный авиаудар по зданию, в котором находилось скопление российской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых действий поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".

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По его словам, для поражения цели были использованы управляемые авиабомбы GBU, предназначенные для высокоточного уничтожения наземных объектов на значительном расстоянии.

Также отмечается, что внутри объекта находились боеприпасы и другое военное имущество противника, что спровоцировало последующую детонацию и существенно усилило взрыв и разрушения после авиаудара.

Смотрите также: Серия авиаударов по позициям РФ: украинские истребители выжгли укрепления и укрытия оккупантов. ВИДЕО

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Автор: 

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Топ комментарии
+5
А тепер представте щоб наша влада не крала і не рашисти а ми по тисячі КАБів на день запускали по рашистам. Ми б до сих пір вже до Таганрогу підходили б
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03.06.2026 21:21 Ответить
+3
Потужно! Навідь трусиків не залишилось👍
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03.06.2026 21:15 Ответить
+2
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03.06.2026 21:06 Ответить
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03.06.2026 21:06 Ответить
Потужно! Навідь трусиків не залишилось👍
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03.06.2026 21:15 Ответить
На відміну від українських МіГ-29, F-16 або Mirage 2000, Су-27 є незамінним активом для України.
Жоден із західних союзників України не експлуатує Су-27, а це означає, що Київ не може отримати у подарунок літаки для заміни бойових втрат.
Лише невелика кількість із них повністю боєздатна в будь-який день.
Решта регулярно проходять технічне обслуговування, ремонт або відкладаються, щоб продовжити їхній залишковий ресурс.
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03.06.2026 21:16 Ответить
Оце гарна угода з рашистами була. Випарувались разом з будівлею, даже на концерті кобзона нікому буде сидіти. І рашисти вже ніколи не порушать її. Хто тут ще розказуватиме що вийти на кордони 91-го року неможливо? Замі
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03.06.2026 21:18 Ответить
А тепер представте щоб наша влада не крала і не рашисти а ми по тисячі КАБів на день запускали по рашистам. Ми б до сих пір вже до Таганрогу підходили б
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03.06.2026 21:21 Ответить
198 млрд грн, які були за 7 років, з 2019 року, «виведені» на певних осіб з України, через 2.000 компашок-одноденок, неможливо провести безтучасті працівників не тільки Нацбанку, а й інших структур та фігурантів «зовнішньо економічної діяльності» з України!!
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???
Добре, що Західні Партнери, знають набагато більше про «виведені гроші» та їх осіб, з Урядового кварталу за 7 років!!
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03.06.2026 21:52 Ответить
А сколько там было мальчиков в трусиках?!
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03.06.2026 21:29 Ответить
хочу ще
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03.06.2026 21:29 Ответить
Заспокійливе відео для московитів, утішає і дає їм надію!
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03.06.2026 21:51 Ответить
Ето вам нє ето!!!
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03.06.2026 22:02 Ответить
 
 