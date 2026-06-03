Пилоты истребителей Су-27 нанесли авиаудар по зданию со скоплением оккупантов: детонация боеприпасов усилила взрыв. ВИДЕО
Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях Су-27 нанесли высокоточный авиаудар по зданию, в котором находилось скопление российской пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых действий поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Соняшник".
По его словам, для поражения цели были использованы управляемые авиабомбы GBU, предназначенные для высокоточного уничтожения наземных объектов на значительном расстоянии.
Также отмечается, что внутри объекта находились боеприпасы и другое военное имущество противника, что спровоцировало последующую детонацию и существенно усилило взрыв и разрушения после авиаудара.
Топ комментарии
+5 ALEX SUROVV #593022
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+3 igor shmatko
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+2 Lax Klyaks
показать весь комментарий03.06.2026 21:06 Ответить Ссылка
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Жоден із західних союзників України не експлуатує Су-27, а це означає, що Київ не може отримати у подарунок літаки для заміни бойових втрат.
Лише невелика кількість із них повністю боєздатна в будь-який день.
Решта регулярно проходять технічне обслуговування, ремонт або відкладаються, щоб продовжити їхній залишковий ресурс.
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???
Добре, що Західні Партнери, знають набагато більше про «виведені гроші» та їх осіб, з Урядового кварталу за 7 років!!