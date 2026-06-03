Пілоти винищувачів Су-27 завдали авіаудару по будівлі зі скупченням окупантів: детонація боєприпасів посилила вибух. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України на винищувачах Су-27 завдали високоточного авіаудару по будівлі, в якій перебувало скупчення російської піхоти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойової роботи поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
За його словами, для ураження цілі були використані керовані авіабомби GBU, призначені для високоточного знищення наземних об'єктів на значній відстані.
Також зазначається, що всередині об'єкта знаходилися боєприпаси та інше військове майно противника, яке спровокувало подальшу детонацію та суттєво посилило вибух і руйнування після авіаудару.
Топ коментарі
+5 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар03.06.2026 21:21 Відповісти Посилання
+4 igor shmatko
показати весь коментар03.06.2026 21:15 Відповісти Посилання
+2 Lax Klyaks
показати весь коментар03.06.2026 21:06 Відповісти Посилання
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Жоден із західних союзників України не експлуатує Су-27, а це означає, що Київ не може отримати у подарунок літаки для заміни бойових втрат.
Лише невелика кількість із них повністю боєздатна в будь-який день.
Решта регулярно проходять технічне обслуговування, ремонт або відкладаються, щоб продовжити їхній залишковий ресурс.
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???
Добре, що Західні Партнери, знають набагато більше про «виведені гроші» та їх осіб, з Урядового кварталу за 7 років!!