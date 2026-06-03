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Новини Відео Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
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Пілоти винищувачів Су-27 завдали авіаудару по будівлі зі скупченням окупантів: детонація боєприпасів посилила вибух. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України на винищувачах Су-27 завдали високоточного авіаудару по будівлі, в якій перебувало скупчення російської піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойової роботи поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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За його словами, для ураження цілі були використані керовані авіабомби GBU, призначені для високоточного знищення наземних об'єктів на значній відстані.

Також зазначається, що всередині об'єкта знаходилися боєприпаси та інше військове майно противника, яке спровокувало подальшу детонацію та суттєво посилило вибух і руйнування після авіаудару.

Дивіться також: Серія авіаударів по позиціях РФ: українські винищувачі випалили укріплення та схованки окупантів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти винищувачів МіГ-29 знищили будівлю зі скупченням окупантів двома бомбами AASM Hammer. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21181) боєприпаси (2408) знищення (10276) бомбардування (365) ЗСУ (8767) Повітряні сили (3447) пілот (123) винищувач (132)
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Топ коментарі
+5
А тепер представте щоб наша влада не крала і не рашисти а ми по тисячі КАБів на день запускали по рашистам. Ми б до сих пір вже до Таганрогу підходили б
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03.06.2026 21:21 Відповісти
+4
Потужно! Навідь трусиків не залишилось👍
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03.06.2026 21:15 Відповісти
+2
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03.06.2026 21:06 Відповісти
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03.06.2026 21:06 Відповісти
Потужно! Навідь трусиків не залишилось👍
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03.06.2026 21:15 Відповісти
На відміну від українських МіГ-29, F-16 або Mirage 2000, Су-27 є незамінним активом для України.
Жоден із західних союзників України не експлуатує Су-27, а це означає, що Київ не може отримати у подарунок літаки для заміни бойових втрат.
Лише невелика кількість із них повністю боєздатна в будь-який день.
Решта регулярно проходять технічне обслуговування, ремонт або відкладаються, щоб продовжити їхній залишковий ресурс.
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03.06.2026 21:16 Відповісти
Оце гарна угода з рашистами була. Випарувались разом з будівлею, даже на концерті кобзона нікому буде сидіти. І рашисти вже ніколи не порушать її. Хто тут ще розказуватиме що вийти на кордони 91-го року неможливо? Замі
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03.06.2026 21:18 Відповісти
А тепер представте щоб наша влада не крала і не рашисти а ми по тисячі КАБів на день запускали по рашистам. Ми б до сих пір вже до Таганрогу підходили б
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03.06.2026 21:21 Відповісти
198 млрд грн, які були за 7 років, з 2019 року, «виведені» на певних осіб з України, через 2.000 компашок-одноденок, неможливо провести безтучасті працівників не тільки Нацбанку, а й інших структур та фігурантів «зовнішньо економічної діяльності» з України!!
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???
Добре, що Західні Партнери, знають набагато більше про «виведені гроші» та їх осіб, з Урядового кварталу за 7 років!!
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03.06.2026 21:52 Відповісти
А сколько там было мальчиков в трусиках?!
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03.06.2026 21:29 Відповісти
хочу ще
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03.06.2026 21:29 Відповісти
Заспокійливе відео для московитів, утішає і дає їм надію!
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03.06.2026 21:51 Відповісти
Ето вам нє ето!!!
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03.06.2026 22:02 Відповісти
 
 