Пілоти винищувачів Су-27 завдали авіаудару по будівлі зі скупченням окупантів: детонація боєприпасів посилила вибух. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України на винищувачах Су-27 завдали високоточного авіаудару по будівлі, в якій перебувало скупчення російської піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойової роботи поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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За його словами, для ураження цілі були використані керовані авіабомби GBU, призначені для високоточного знищення наземних об'єктів на значній відстані.

Також зазначається, що всередині об'єкта знаходилися боєприпаси та інше військове майно противника, яке спровокувало подальшу детонацію та суттєво посилило вибух і руйнування після авіаудару.

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