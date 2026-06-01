Пілоти винищувачів МіГ-29 знищили будівлю зі скупченням окупантів двома бомбами AASM Hammer. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України на винищувачах МіГ-29МУ1 завдали авіаудару по місцю зосередження російських військових на одному з північних напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи української авіації оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
Для ураження цілі екіпажі застосували дві французькі високоточні авіабомби AASM Hammer.
За даними розвідки в одній із будівель перебувало скупчення особового складу противника.
У результаті точного удару укриття було повністю знищено разом із особовим складом всередині.
