УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11469 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
1 042 6

Пілоти винищувачів МіГ-29 знищили будівлю зі скупченням окупантів двома бомбами AASM Hammer. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України на винищувачах МіГ-29МУ1 завдали авіаудару по місцю зосередження російських військових на одному з північних напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи української авіації оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Для ураження цілі екіпажі застосували дві французькі високоточні авіабомби AASM Hammer.

За даними розвідки в одній із будівель перебувало скупчення особового складу противника.

У результаті точного удару укриття було повністю знищено разом із особовим складом всередині.

Дивіться також: Український винищувач F-16 перехопив російську крилату ракету Х-101 під час масованої атаки. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілот винищувача МіГ-29 наздогнав і збив російський Шахед над Рівненщиною. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4284) армія рф (21161) знищення (10252) бомбардування (363) ЗСУ (8755) Повітряні сили (3438) пілот (119) винищувач (127)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Французька авіабомба лікує від лупи не гірше за гільйотину.
показати весь коментар
01.06.2026 23:30 Відповісти
...головне, щоб "скупчення окупантів" відповідало дійсності...
показати весь коментар
01.06.2026 23:35 Відповісти
Головне, щоб Пітроф з Воткіним не розминулися.
показати весь коментар
01.06.2026 23:42 Відповісти
hexenhammer - було б точніше. в даному випадку бореться з відьмаками ))
показати весь коментар
01.06.2026 23:35 Відповісти
Нашим Синичкам Щира Дяка! І КАБів без меж!
показати весь коментар
02.06.2026 00:27 Відповісти
 
 