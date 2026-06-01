Український винищувач F-16 перехопив російську крилату ракету Х-101 під час масованої атаки. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому український винищувач F-16 перехоплює російську крилату ракету Х-101 під час однієї з останніх масованих атак РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно момент супроводу повітряної цілі та пуск ракети класу "повітря-повітря" по ворожому засобу ураження.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після точного влучання випущеної з винищувача ракети російська Х-101 вибухнула у повітрі, не досягнувши своєї цілі.

На відео також видно, як уламки знищеної крилатої ракети падають у полі після перехоплення.

Дивіться також: Оприлюднено нові кадри знищення гелікоптерів Мі-28 та Мі-17 у тилу ворога. ВIДЕО

Дивіться також: Пілот винищувача МіГ-29 наздогнав і збив російський Шахед над Рівненщиною. ВIДЕО