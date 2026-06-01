Український винищувач F-16 перехопив російську крилату ракету Х-101 під час масованої атаки. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому український винищувач F-16 перехоплює російську крилату ракету Х-101 під час однієї з останніх масованих атак РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно момент супроводу повітряної цілі та пуск ракети класу "повітря-повітря" по ворожому засобу ураження.

Після точного влучання випущеної з винищувача ракети російська Х-101 вибухнула у повітрі, не досягнувши своєї цілі.

На відео також видно, як уламки знищеної крилатої ракети падають у полі після перехоплення.

Красавец-пилот! Пилоты ЗСУ на этой войне делают чудеса. Летать в таких условиях и выполнять боевые задачи-все пилоты ЗСУ достойны звания Героя Украины
01.06.2026 21:45 Відповісти
А за піхотинців в окопах ніхто і не згадає. Хоча вони переживають таке що пілотам і не снилося, при всій повазі до льотчиків.
01.06.2026 22:03 Відповісти
справа в тому, що пілоти часто діють в умовах, які для піхотинця дорівнюють спробі йти в атаку по відкритому полю під роєм fpv, бо в небі важко сховатись, а відстрілятись по цілі треба.
01.06.2026 22:10 Відповісти
Так завжди було і, на жаль, зараз теж. В мене сусід був, дядько Міша, царство йому небесне, то той в окопі до Берліна дійшов. Пів обличчя синім було, настільки під шкіру в'їлись наслідки вибухів поряд. Не хотів навіть згадувати про те, що пережив на війні.
01.06.2026 22:16 Відповісти
Піхотинець на дорозі, відпрацював й по ракєті й мабуть й літаку непереливки було цього разу.
01.06.2026 22:28 Відповісти
 
 