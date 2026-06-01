Український винищувач F-16 перехопив російську крилату ракету Х-101 під час масованої атаки. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відеозапис, на якому український винищувач F-16 перехоплює російську крилату ракету Х-101 під час однієї з останніх масованих атак РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно момент супроводу повітряної цілі та пуск ракети класу "повітря-повітря" по ворожому засобу ураження.
Після точного влучання випущеної з винищувача ракети російська Х-101 вибухнула у повітрі, не досягнувши своєї цілі.
На відео також видно, як уламки знищеної крилатої ракети падають у полі після перехоплення.
Иван Шумейко #607961
01.06.2026 21:45
Dmitriy Prudko
01.06.2026 22:03
Volodymyr Kobylianskyi
01.06.2026 22:10
Грицько Добрий
01.06.2026 22:16
Александр Иванов #442761
01.06.2026 22:28
