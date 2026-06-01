Украинский истребитель F-16 перехватил российскую крылатую ракету Х-101 во время массированной атаки. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский истребитель F-16 перехватывает российскую крылатую ракету Х-101 во время одной из последних массированных атак РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах виден момент сопровождения воздушной цели и пуск ракеты класса «воздух-воздух» по вражескому средству поражения.

После точного попадания ракеты, выпущенной с истребителя, российская Х-101 взорвалась в воздухе, не достигнув своей цели.

На видео также видно, как обломки уничтоженной крылатой ракеты падают в поле после перехвата.

Красавец-пилот! Пилоты ЗСУ на этой войне делают чудеса. Летать в таких условиях и выполнять боевые задачи-все пилоты ЗСУ достойны звания Героя Украины
01.06.2026 21:45 Ответить
А за піхотинців в окопах ніхто і не згадає. Хоча вони переживають таке що пілотам і не снилося, при всій повазі до льотчиків.
01.06.2026 22:03 Ответить
справа в тому, що пілоти часто діють в умовах, які для піхотинця дорівнюють спробі йти в атаку по відкритому полю під роєм fpv, бо в небі важко сховатись, а відстрілятись по цілі треба.
01.06.2026 22:10 Ответить
Так завжди було і, на жаль, зараз теж. В мене сусід був, дядько Міша, царство йому небесне, то той в окопі до Берліна дійшов. Пів обличчя синім було, настільки під шкіру в'їлись наслідки вибухів поряд. Не хотів навіть згадувати про те, що пережив на війні.
01.06.2026 22:16 Ответить
Піхотинець на дорозі, відпрацював й по ракєті й мабуть й літаку непереливки було цього разу.
01.06.2026 22:28 Ответить
01.06.2026 23:31 Ответить
 
 