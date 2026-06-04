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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 369 340 (+1 300 за добу), 11 978 танків, 43 247 артсистем, 24 676 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 369 340 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу  – близько 1 369 340 (+1300) осіб 
  • танків – 11 978 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 676 (+3) од.
  • артилерійських систем – 43 247 (+75) од.
  • РСЗВ – 1 830 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 403 (+0) од.
  • літаків  – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 562 (+14) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 327 726 (+2111) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі/катери / ships/boats – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 102 971 (+396) од.
  • спеціальна техніка – 4 248 (+3) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти винищувачів Су-27 завдали авіаудару по будівлі зі скупченням окупантів: детонація боєприпасів посилила вибух. ВIДЕО

Втарти росіян 3 травня

Автор: 

армія рф (21189) Генштаб ЗС (8443) ліквідація (4779) знищення (10284)
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Топ коментарі
+12
Слава Героям Украіни 👍🏼🙏🏼❤️
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04.06.2026 07:04 Відповісти
+4
Відео інтерактивної карти території пітьми і прилеглих земель, що показує масив ідентифікованих і захоронених російських загарбників - "учасников СВО" - https://x.com/i/status/2062323489965515102 тут.
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04.06.2026 07:19 Відповісти
+4
Ось https://200.zona.media/ пруф.
Після завантаження на заставці внизу справа потрібно натиснути значок "...: карта".
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04.06.2026 08:36 Відповісти
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Слава Героям Украіни 👍🏼🙏🏼❤️
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04.06.2026 07:04 Відповісти
Відео інтерактивної карти території пітьми і прилеглих земель, що показує масив ідентифікованих і захоронених російських загарбників - "учасников СВО" - https://x.com/i/status/2062323489965515102 тут.
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04.06.2026 07:19 Відповісти
Тільки відео. А посилання?
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04.06.2026 08:22 Відповісти
Нажаль, автор посту не поділився.
Якщо цікавитесь подробицями окремих ворожих "жмурів", то може ШІ допоможе відшукати пруф-лінк.
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04.06.2026 08:26 Відповісти
Мені їхня падаль не цікава.
Але якщо немає посилання, легко сказати "ето всьо фєйк".
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04.06.2026 08:26 Відповісти
Ось https://200.zona.media/ пруф.
Після завантаження на заставці внизу справа потрібно натиснути значок "...: карта".
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04.06.2026 08:36 Відповісти
Оце інша справа.
Потужно зроблено. Цікаво, чия робота?
І дизайн, і наповнення.
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04.06.2026 08:38 Відповісти
На жаль-окремо..
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04.06.2026 08:47 Відповісти
а где корыто "бойкий" из кронштадта?
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04.06.2026 08:22 Відповісти
там же где и было раньше. (возможно, ремонтируется (но это не точно))
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04.06.2026 08:44 Відповісти
корито стояло в доці ..
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04.06.2026 08:49 Відповісти
Минув 4488 день москальсько-української війни.
500!!!!! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Броня норм, арта, НРК та спецтехніка файно, логістика супер.
Сукупна арта перевалила за 45 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 369 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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04.06.2026 08:39 Відповісти
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04.06.2026 08:52 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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04.06.2026 08:41 Відповісти
Щось здуваються кацапи - наземка червень 620 / 554 / 499
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04.06.2026 09:12 Відповісти
 
 