Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 369 340 (+1 300 за добу), 11 978 танків, 43 247 артсистем, 24 676 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 369 340 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 369 340 (+1300) осіб
- танків – 11 978 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 676 (+3) од.
- артилерійських систем – 43 247 (+75) од.
- РСЗВ – 1 830 (+4) од.
- засоби ППО – 1 403 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 562 (+14) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 327 726 (+2111) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі/катери / ships/boats – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 102 971 (+396) од.
- спеціальна техніка – 4 248 (+3) од.
Топ коментарі
+12 Amber
показати весь коментар04.06.2026 07:04 Відповісти Посилання
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+4 Тонка червона лінія
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Якщо цікавитесь подробицями окремих ворожих "жмурів", то може ШІ допоможе відшукати пруф-лінк.
Але якщо немає посилання, легко сказати "ето всьо фєйк".
Після завантаження на заставці внизу справа потрібно натиснути значок "...: карта".
Потужно зроблено. Цікаво, чия робота?
І дизайн, і наповнення.
500!!!!! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Броня норм, арта, НРК та спецтехніка файно, логістика супер.
Сукупна арта перевалила за 45 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 369 000 це більше ніж все міське населення Омської області.