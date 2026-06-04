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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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За рік знищено понад 100 тисяч окупантів, - Сили безпілотних систем. ІНФОГРАФІКА

За 358 діб підрозділи безпілотників знищили понад 100 тис. російських військових та уразили сотні тисяч ворожих цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС майор Роберт (Мадяр) Бровді.

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"Птахи СБС звітують: сто тисяч хробаків за рік. Тричі знищено еквівалент сил та засобів операції "Київ за три дні". За 358 діб з дня створення угруповання СБС (11 червня 2025 р.) Птахи перетнули відмітку 100 000 тушок біомаси ворога підтвердженими безповоротними та санітарними втратами (верифіковано у військовій системі обізнаності Дельта, де зберігаються відомості та докази по кожній місії)", - йдеться в повідомленні.

Знищення росіян та техтіки СБС

Загалом же за цей час підрозділи СБС виконали 1,65 млн бойових місій (близько 5000 вильотів щодобово) та уразили 350 тисяч верифікованих ворожих цілей, зокрема:

  • 248 одиниць ППО;
  • 817 танків;
  • 1379 БТР, БМП, ББМ;
  • 4890 гармат;
  • 342 САУ;
  • 281 РСЗВ;
  • 26430 одиниць логістичної техніки;
  • 29 903 розвідувальних БПЛА типу "крило";
  • 7633 "Шахедів" та "Гербер";
  • 13 літаків та гелікоптерів;
  • 10 848 точок вильоту;
  • 100 082 окупантів.

Бровді нагадав, що Угруповання Сил Безпілотних Систем було створене 11 червня 2025 року першим підписаним наказом новопризначеного командувача СБС у складі 12 підрозділів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 369 340 (+1 300 за добу), 11 978 танків, 43 247 артсистем, 24 676 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

знищення (10284) Бровді Роберт Мадяр (129) Сили безпілотних систем (511)
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А в тонах це скільки хробаків?
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04.06.2026 11:52 Відповісти
а добриво у тоннах чи у літрах вимірюється?
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04.06.2026 12:07 Відповісти
Краще б ви знищили одного скаженого Пуйла і двох-трьох його найближчих поплічників. Тим самим ви б наблизили закінчення війни.
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04.06.2026 12:55 Відповісти
На що це вплинуло?
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04.06.2026 13:12 Відповісти
 
 