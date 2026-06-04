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Артилеристи 44-ї бригади знищили ворожу гармату та бліндажі на Запоріжжі та Донеччині. ВIДЕО

Українські артилеристи продовжують методично випалювати оборонні позиції та вогневі засоби російських загарбників на півдні та сході України. Як повідомляє Цензор.НЕТ, результатами своєї успішної бойової роботи поділилися воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Ефективне вогневе ураження було завдано по позиціях противника одразу на двох гарячих відтинках фронту - Запорізькому та Донецькому напрямках. Завдяки високій професійності, точній розвідці та злагодженим діям розрахунків "апостолів" було успішно ліквідовано:

  • ворожу артилерійську гармату, з якої окупанти вели обстріли;

  • фортифікаційні укріплення та заглиблені бліндажі противника разом із особовим складом, що там переховувався.

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Автор: 

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