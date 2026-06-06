Прикордонники підрозділу "Стрікс" знищили рідкісний російський розвідувальний БпЛА "Скат 450М". ВIДЕО

Бійці прикордонного підрозділу "Стрікс" знищили рідкісний російський розвідувальний безпілотник "Скат 450М" на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це вже другий БпЛА такого типу, знищений українськими захисниками на цій ділянці фронту.

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"Скат 450М" вважається однією з ключових платформ російських військ для ведення глибокої аеророзвідки та коригування артилерійського вогню.

За наявними даними, за весь час повномасштабної війни Сили оборони України знищили не більше двох десятків таких апаратів.

Орієнтовна вартість одного безпілотника становить близько $400 тисяч.

Відео знищення ворожого БпЛА оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ.

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